Vremea

Prognoza meteo, 28 februarie. Weekendul începe cu temperaturi blânde. Temperaturi de până la 16 grade în țară

Comentează știrea
Prognoza meteo, 28 februarie. Weekendul începe cu temperaturi blânde. Temperaturi de până la 16 grade în țarăPrimăvară. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Valorile termice vor fi în creștere în această perioadă și se vor menține peste mediile climatologice obișnuite pentru finalul lunii februarie și începutul lunii martie. Cerul va fi în general senin, iar vântul va sufla slab și moderat, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Prognoza meteo, 28 februarie. Vreme caldă la final de lună

Temperaturile maxime vor urca între 5 grade pe litoral și 16 grade în regiunile vestice, în timp ce minimele vor oscila între -12 grade în depresiunile estice ale Transilvaniei, unde se va menține gerul, și 5 grade în Dealurile de Vest. Dimineața, pe alocuri, va apărea ceață.

În București, vremea se va menține frumoasă, cu cer senin și vânt slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 9 grade, iar cea minimă între -6 și -2 grade, iar diminețile și nopțile vor rămâne reci.

Ce aduce luna martie

După recentele ninsori și topirea zăpezii, țara va intra într-o perioadă de încălzire, potrivit meteorologilor. Primele zile ale lunii martie vor aduce temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă.

Ce drepturi ai atunci când produsul cumpărat se dovedește a fi defect
Ce drepturi ai atunci când produsul cumpărat se dovedește a fi defect
Dan Șucu se pregătește să aibă a treia echipă de fotbal, după Rapid și Genoa
Dan Șucu se pregătește să aibă a treia echipă de fotbal, după Rapid și Genoa

În vestul și sudul țării, precum și în București, mercurul din termometre ar putea ajunge până la 16–17 grade Celsius, oferind senzația unei primăveri timpurii.

Meteorologul Elena Mateescu a explicat că debutul lunii martie va aduce valori de până la 16–17 grade în vest și sud, inclusiv în Capitală. În primele zece zile ale lunii se vor înregistra temperaturi mai ridicate decât media multor regiuni, cu abateri de până la 3,5–4 grade în vest, a explicat meteorologul.

Analizele arată că aceste valori peste medie vor fi resimțite în majoritatea zonelor țării, cu cele mai mari diferențe termice în vest.

Prognoza meteo pentru a doua parte a lunii martie

Tendința de încălzire va continua până în jurul datei de 23 martie, când valorile termice vor rămâne ușor peste normalul climatologic. Precipitațiile vor fi moderate, fără fenomene extreme, oferind astfel zile însorite și blânde spre sfârșitul lunii. În săptămâna 23–29 martie, temperaturile vor rămâne peste mediile specifice acestei perioade, iar ploile se vor încadra în limite normale în toate regiunile.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:01 - Ce drepturi ai atunci când produsul cumpărat se dovedește a fi defect
07:52 - Dan Șucu se pregătește să aibă a treia echipă de fotbal, după Rapid și Genoa
07:43 - Soții Clinton continuă să susțină că nu știau ce face Epstein
07:32 - Final de februarie cu vești bune. Trei zodii atrag bani și oportunități financiare neașteptate
07:23 - Administrația Trump va reține 259 de milioane de dolari din fondurile Medicaid din Minnesota, din cauza fraudelor
07:14 - Liderul USR, despre propunerea pentru Avocatul Poporului: Există un scepticism din partea unora pentru că nu ascultă ...

HAI România!

Cum ne-am apăra în caz de război? Articolul 5, o garanție solidă, sau un risc asumat?
Cum ne-am apăra în caz de război? Articolul 5, o garanție solidă, sau un risc asumat?
Radu Coșarcă remarcă o mare greșeală a PSD. „Să faci referendumuri la jumătatea drumului denotă slăbiciune, nesiguranță”. Video
Radu Coșarcă remarcă o mare greșeală a PSD. „Să faci referendumuri la jumătatea drumului denotă slăbiciune, nesiguran...
Măsurile Guvernului Bolojan, criticate de Șerban Nicolae. „Orice tâmpenie poate primi eticheta de reformă”. Video
Măsurile Guvernului Bolojan, criticate de Șerban Nicolae. „Orice tâmpenie poate primi eticheta de reformă”. Video

Proiecte speciale