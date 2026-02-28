Prognoza meteo, 28 februarie. Weekendul începe cu temperaturi blânde. Temperaturi de până la 16 grade în țară

Valorile termice vor fi în creștere în această perioadă și se vor menține peste mediile climatologice obișnuite pentru finalul lunii februarie și începutul lunii martie. Cerul va fi în general senin, iar vântul va sufla slab și moderat, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Temperaturile maxime vor urca între 5 grade pe litoral și 16 grade în regiunile vestice, în timp ce minimele vor oscila între -12 grade în depresiunile estice ale Transilvaniei, unde se va menține gerul, și 5 grade în Dealurile de Vest. Dimineața, pe alocuri, va apărea ceață.

În București, vremea se va menține frumoasă, cu cer senin și vânt slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 9 grade, iar cea minimă între -6 și -2 grade, iar diminețile și nopțile vor rămâne reci.

După recentele ninsori și topirea zăpezii, țara va intra într-o perioadă de încălzire, potrivit meteorologilor. Primele zile ale lunii martie vor aduce temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă.

În vestul și sudul țării, precum și în București, mercurul din termometre ar putea ajunge până la 16–17 grade Celsius, oferind senzația unei primăveri timpurii.

Meteorologul Elena Mateescu a explicat că debutul lunii martie va aduce valori de până la 16–17 grade în vest și sud, inclusiv în Capitală. În primele zece zile ale lunii se vor înregistra temperaturi mai ridicate decât media multor regiuni, cu abateri de până la 3,5–4 grade în vest, a explicat meteorologul.

Analizele arată că aceste valori peste medie vor fi resimțite în majoritatea zonelor țării, cu cele mai mari diferențe termice în vest.

Tendința de încălzire va continua până în jurul datei de 23 martie, când valorile termice vor rămâne ușor peste normalul climatologic. Precipitațiile vor fi moderate, fără fenomene extreme, oferind astfel zile însorite și blânde spre sfârșitul lunii. În săptămâna 23–29 martie, temperaturile vor rămâne peste mediile specifice acestei perioade, iar ploile se vor încadra în limite normale în toate regiunile.