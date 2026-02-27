Prognoza meteo, 27 februarie. Primăvara se instalează treptat în România. Temperaturi ridicate la început de weekend

Vremea va fi în general frumoasă la nivelul întregii țări, iar temperaturile din timpul zilei vor marca o ușoară creștere față de intervalul precedent, mai ales în regiunile vestice. Cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab până la moderat în majoritatea zonelor, potrivit ANM.

Valorile maxime se vor situa, în general, între 4 și 12 grade Celsius, în timp ce temperaturile minime vor coborî între -9 și 3 grade.

În depresiunile din estul Transilvaniei sunt așteptate valori mai scăzute, ce pot ajunge în jurul a -14 grade, condiții în care se va instala gerul. Pe arii restrânse, în special dimineața, va fi semnalată ceață.

În Capitală, vremea se va menține frumoasă, cu temperaturi diurne ușor mai ridicate comparativ cu ziua anterioară. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va avea intensificări slabe până la moderate.

Temperatura maximă va atinge aproximativ 8 grade, în timp ce minima nocturnă va coborî între -6 și -3 grade, menținând senzația de frig pe timpul nopții și al dimineții.

Până în jurul datei de 2 martie, valorile termice vor continua să depășească mediile climatologice specifice perioadei, în timp ce precipitațiile vor fi mai reduse în sudul țării. În regiunile nordice sunt posibile cantități ușor excedentare de precipitații.

În intervalul 2–9 martie, temperaturile medii vor rămâne peste normal în toate regiunile, cu abateri mai evidente în vest. Regimul pluviometric se va menține apropiat de valorile obișnuite pentru această perioadă.

Semnele primăverii vor deveni mai vizibile între 9 și 16 martie, când zonele intracarpatice vor înregistra temperaturi ușor peste mediile specifice sezonului, iar în restul țării valorile termice se vor apropia de normalul perioadei. Cantitățile de precipitații nu vor suferi variații importante.

Tendința de încălzire va continua și în intervalul 16–23 martie, când temperaturile vor depăși ușor mediile climatologice la nivel național, iar precipitațiile vor rămâne, în general, în limite normale pentru a doua parte a lunii martie.

