Vremea

Când se încălzește vremea. ANM anunță temperaturi de 14 grade

Comentează știrea
Când se încălzește vremea. ANM anunță temperaturi de 14 gradePrognoza meteo. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

România intră într-o perioadă de încălzire accentuată începând de joi, cu temperaturi în creștere de la o zi la alta și cer predominant senin în majoritatea regiunilor. Potrivit meteorologilor ANM, vremea stabilă se va menține cel puțin până la jumătatea săptămânii viitoare, moment în care ar putea apărea un scurt episod de ploi.

Când se încălzește vremea. Anunț de ultim moment de la ANM

Directorul de prognoze al ANM, Florinela Georgescu, a explicat că schimbarea va fi resimțită mai ales în zonele care au avut cele mai scăzute temperaturi în ultima perioadă.

„Vom beneficia într-o perioadă următoare care s-ar putea întinde cel puţin până la jumătatea săptămânii viitoare, pe de o parte, de o vreme lipsită de precipitaţii, pe de altă parte de o creştere a temperaturii. Fără precipitaţii, cu un cer mai degajat, deci zile însorite în mare parte a teritoriului în următoarele zile, dar şi cu temperaturi în creştere, în primele trei-patru zile doar în timpul zilei”, a anunţat, joi, directorul de prognoze al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, Florinela Georgescu.

Prognoza meteo pentru luna martie

Prognoza meteo pentru luna martie. Sursa foto: Pixabay

ANM anunță temperaturi de 14 grade

Potrivit acesteia, valorile termice vor urca într-un ritm mai alert în sudul și estul țării.

Descinderi la un club de noapte din Capitală. S-ar fi obținut peste 19 milioane de lei din exploatarea victimelor
Descinderi la un club de noapte din Capitală. S-ar fi obținut peste 19 milioane de lei din exploatarea victimelor
Trump, invitat în România. Ar putea participa la Summitul B9
Trump, invitat în România. Ar putea participa la Summitul B9

„Astăzi aşteptăm maxime care să pornească de la 1-2 grade în nordul Moldovei şi să ajungă spre 9 grade în partea de sud-vest a teritoriului, după care, în zilele următoare, temperaturile vor creşte cu câte 3-4 grade în fiecare zi, în partea de est şi de sud, cu o creştere mai timidă în regiunile vestice, dar pe ansamblu, urmează ca de duminică încolo, maximele să depăşească 10 grade în cea mai mare parte a ţării, să ajungă chiar spre 13-14 grade, cel puţin până la jumătatea săptămânii”, a precizat Florinela Georgescu.

Cât va dureaza vremea stabilă

Meteorologii estimează că precipitațiile vor lipsi în următoarele zile, cel puțin până la mijlocul săptămânii viitoare, când este posibil un scurt episod de ploaie. Ulterior, tendința ar fi din nou de ameliorare a vremii, cu temperaturi în creștere.

„Deocamdată, vor fi încă trei-patru nopţi cu temperaturi mai scăzute, posibil ca noaptea viitoare să fie chiar mai rece decât cea care a trecut, pentru că un cer degajat încă favorizează scăderea temperaturilor sub 0 grade în toată ţara, în noaptea care urmează până spre minus 10 - minus 11 grade în zonele depresionare. Deci creşterea temperaturilor în cursul nopţilor va fi mai timidă, dar zilele vor fi tot mai frumoase şi cu temperaturi în creştere”, a mai spus Florinela Georgescu.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:46 - Alegeri cu miză națională în Marea Britanie: Starmer, provocat de Reform UK și Verzi
13:38 - Descinderi la un club de noapte din Capitală. S-ar fi obținut peste 19 milioane de lei din exploatarea victimelor
13:32 - Nvidia depășește estimările financiare și își consolidează poziția în boom-ul inteligenței artificiale
13:26 - Exclusiv. Cum vor elevii să arate școala: fără bullying, cu profesori care le dau încredere și metode moderne de predare
13:14 - Trump, invitat în România. Ar putea participa la Summitul B9
13:11 - Aleile parcurilor din Sectorul 4, curățate de gheață și de zăpadă pentru a evita pericolul de accidentări

HAI România!

Culisele celor 400 de milioane de euro date pe un șervețel și ultimatumul PSD pe scena politică
Culisele celor 400 de milioane de euro date pe un șervețel și ultimatumul PSD pe scena politică
Ce ascunde discursul despre Starea Națiunii a lui Donald Trump. Semnele unei schimbări importante care s-a petrecut în culise. Contrapunct EVZ
Ce ascunde discursul despre Starea Națiunii a lui Donald Trump. Semnele unei schimbări importante care s-a petrecut î...
Dan Andronic și declarația lui Trump despre extratereștri: Se străduiește să rămână serios, dar ochii râd și a divulgat o informație clasificată. Experiența colonelului (r) Păcuraru
Dan Andronic și declarația lui Trump despre extratereștri: Se străduiește să rămână serios, dar ochii râd și a divulg...

Proiecte speciale