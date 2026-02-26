Cum va fi vremea în următoarea perioadă. Meteorologii anunță schimbări radicale

Vremea din România intră într-o nouă fază, după o perioadă dominată de instabilitate și sisteme de joasă presiune care au menținut temperaturile fluctuante. Un val de aer cald format în zona Balcanilor începe să avanseze spre nord, iar efectele sale se vor resimți inclusiv la noi în țară, unde valorile termice vor urca semnificativ peste media perioadei. Potrivit meteorologilor, o masă de aer neobișnuit de caldă va acoperi în următoarele zile o mare parte a Europei, aducând condiții mai apropiate de începutul primăverii decât de finalul iernii. Fenomenul este explicat prin apariția unei „cupe de căldură” în atmosfera superioară, mecanism care favorizează creșteri accentuate de temperatură.

Începând de la mijlocul săptămânii, o arie extinsă a Balcanilor, inclusiv România, ar putea înregistra valori cu 12 până la 15 grade Celsius peste normalul sezonier. Este o abatere termică importantă pentru această perioadă a anului, care va transforma peisajul meteorologic într-unul mai degrabă specific lunii martie.

Aerul cald va avansa treptat dinspre sud, iar în Grecia impactul va fi resimțit cu precădere în vestul, sudul și în zonele continentale. Același tipar se va extinde asupra întregii regiuni balcanice – Serbia, Macedonia de Nord, Bulgaria, Albania și România – unde temperaturile vor urca rapid.

În numeroase zone, maximele ar putea atinge 18–22 de grade Celsius, iar în sudul peninsulei balcanice sunt posibile chiar valori mai ridicate. Pentru România, acest lucru înseamnă o perioadă neobișnuit de blândă, cu diferențe vizibile față de media multianuală.

În Grecia, creșterea temperaturilor va continua progresiv până la sfârșitul săptămânii, în timp ce cerul va rămâne în mare parte senin, cu puțini nori și șanse reduse de precipitații. Vântul va sufla slab până la moderat, contribuind la menținerea unei atmosfere plăcute.

Specialiștii estimează că acest episod cu aspect de primăvară se va menține până la finalul săptămânii și în primele zile din martie. Abia ulterior „domul de căldură” ar putea să slăbească, ceea ce ar permite revenirea la un regim mai instabil.

După această perioadă caldă, sunt posibile scăderi de temperatură și apariția unor precipitații, odată cu reinstalarea unor condiții mai apropiate de specificul sezonului rece. Până atunci însă, România va resimți din plin influența aerului cald din sudul continentului, într-un episod meteorologic care anunță, cel puțin temporar, miros de primăvară.