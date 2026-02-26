Vremea

Zi cu cer parțial senin și temperaturi ușor peste media perioade în Republica Moldova

Zi cu cer parțial senin și temperaturi ușor peste media perioade în Republica MoldovaPrognoza meteo. Sursa foto: Freepik
Vreme fără excese, azi, 26 februarie, în Republica Moldova, cu valori termice pozitive, ușor peste media acestei perioade, în unele zone ale țării. Maximele de joi se vor încadra între 1 și 4 grade Celsius, cu o minimă în timpul nopții de -2 grade Celsius, după cum au informat meteorologii. Cerul va fi parțial senin, doar în partea de nord vor predomina norii. Vântul va sufla modderat, cu unele intensificări în sud.

Vreme frumoasă în Republica Moldova, încep să crească temperaturile

Vor fi câte 1 grad Celsius la Briceni și la Rîbnița, 2 grade la Bălți, sunt anunțate 3 grade Celsius la Chișinău și la Ștefan-Vodă, se vor înregistra 4 grade Celsius la Cahul. Mâine, se va încălzi în comparație cu intervalul anterior, maximele zilei vor ajunge la 4 - 6 grade Celsius. Nu sunt anunțate precipitații, cerul va fi mai mult senin, cu unele înnorări trecătoare.

Vremea. Sursa foto: Pixabay

Condițiile meteo de azi, 26 februarie, din România

Joi, în România, vremea va fi predominant frumoasă, iar valorile termice din timpul zilei vor crește ușor față de ziua anterioară mai ales în jumătatea vestică a țării. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, au informat specialiștii meteo.

Temperaturile maxime se vor încadra în general între 4 și 12 grade, iar cele minime între -8 și 4 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei spre valori în jurul a -14 grade Celsius. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață.

Selecția pentru șefia marilor parchete ajunge la final. DIICOT închide calendarul interviurilor
Culisele celor 400 de milioane de euro date pe un șervețel și ultimatumul PSD pe scena politică
La ce nivel ajung maximele în Capitală

Azi, în București, vremea va fi frumoasă, cu un regim termic caracterizat de valori comparabile cu cele din intervalul anterior. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 5 grade Celsius. La polul opus, cea minimă va fi de -5 până la -4 grade, ușor mai scăzută în zona preorășenească, după cum au mai anunțat cei de la ANM.

Ce ascunde discursul despre Starea Națiunii a lui Donald Trump. Semnele unei schimbări importante care s-a petrecut în culise. Contrapunct EVZ
Dan Andronic și declarația lui Trump despre extratereștri: Se străduiește să rămână serios, dar ochii râd și a divulgat o informație clasificată. Experiența colonelului (r) Păcuraru
Trump, între discursul istoric și Cutia Pandorei. Epstein, Extratereștrii și starea națiunii
