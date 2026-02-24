Fostul șef al SIS, Vasile Botnari, va fi rejudecat în dosarul expulzării profesorilor turci din 2018

Prin Hotărârea pronunțată luni, 23 februarie 2026, instanța a admis recursul depus de Galina Tufekci, soția lui Mehmet Feridun Tufekci, unul dintre profesorii trimiși ilegal în închisorile din Turcia, și a casat parțial sentința din 15 iulie 2020, prin care fostul șef SIS fusese sancționat cu o amendă penală de 88.000 de lei pentru abuz de putere cu consecințe grave.

Botnari a mai achitat costul avionului charter cu care au fost transportate victimele în Turcia – 348.432 de lei, iar ulterior și suma de 125.000 de euro, reprezentând prejudiciul moral pe care Republica Moldova a fost obligată să îl plătească familiilor profesorilor în urma deciziei Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Dosarul este trimis spre rejudecare la Judecătoria Chișinău, într-un alt complet de judecată.

Magistrații vor reanaliza două aspecte esențiale: individualizarea corectă a pedepsei și soluționarea laturii civile, adică despăgubirile solicitate de victime.

Instanța a identificat erori grave în hotărârea primei instanțe și a demontat argumentele care au dus la aplicarea unei amenzi considerate prea blânde pentru gravitatea faptelor.

Mai exact, judecătorii au stabilit că recunoașterea vinovăției nu poate fi folosită de două ori pentru a reduce pedeapsa, după ce inculpatul beneficiase deja de o procedură simplificată. De asemenea, lipsa antecedentelor penale nu poate fi tratată drept circumstanță atenuantă în cazul unui demnitar de rang înalt, întrucât aceasta este o condiție obligatorie pentru ocuparea funcției. Precum și despăgubirile achitate de stat în urma hotărârii Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu înlocuiesc răspunderea penală individuală a autorului faptei.

Astfel, Curtea de Apel a transmis că pedeapsa trebuie să reflecte gravitatea abuzului și să aibă un efect descurajant real.

În dimineața de 6 septembrie 2018, casa Galinei Tufekci din sudul țării a fost spartă de bărbați care s-au legitimat ca fiind angajați ai SIS. Fără mandat prezentat, fără explicații.

În plângerea depusă ulterior la procuratură, femeia a descris cum persoane necunoscute au intrat în locuință, i-au pus un pistol la tâmplă, i-au luat telefoanele ei și ale soțului și l-au urcat cu forța pe Mehmet Feridun Tufekci într-un microbuz alb. Ea nu și-a mai văzut soțul timp de câțiva ani.

În aceeași zi, alți șase profesori turci care activau în rețeaua de licee „Orizont”, la fel ca și Mehmet Feridun Tufekci, au fost scoși din Republica Moldova și expulzați forțat în Turcia, în cadrul operațiunii coordonate de Serviciul de Informații și Securitate, condus la acea vreme de Vasile Botnari.

Ulterior, în cauza „Ozdil și alții”, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat încălcarea mai multor drepturi fundamentale și a obligat statul moldovean să achite despăgubiri.

În 2020, Vasile Botnari a fost condamnat pentru abuz de serviciu, însă obligat să achite doar o amendă. Decizia a fost criticată public și considerată insuficientă în raport cu gravitatea faptelor.

În decizia pronunțată la 23 februarie 2026, Curtea de Apel Chișinău a constatat că retragerea calității de parte vătămată a fost ilegală și că, în realitate, femeia a fost lipsită de un remediu efectiv.

Judecătorii au subliniat că, în cazuri de încălcări grave ale drepturilor omului, dreptul victimei nu se limitează la despăgubiri financiare. Statul are obligația să asigure o anchetă efectivă, cu implicarea victimei.

Mai mult, Curtea a reținut că despăgubirile acordate de CtEDO nu au vizat suferințele Galinei Tufekci, care nici măcar nu a fost reclamantă în cauza de la Strasbourg. Prin urmare, plata sumelor de către stat nu putea justifica excluderea ei din proces.

Instanța a constatat că, de facto, femeia a fost împiedicată să participe la examinarea cauzei și să solicite repararea prejudiciului moral și material.

Dosarul a trecut prin mai multe etape: instanță de fond, apel, recurs la Curtea Supremă de Justiție și, din nou, la Curtea de Apel. Abia acum, după ani de procese, instanța a admis recursul ei și a dispus rejudecarea cauzei în partea ce ține de pedeapsă și de latura civilă.

Pentru Galina Tufekci, această decizie nu înseamnă finalul luptei, ci, poate, primul moment în care justiția a recunoscut că a fost lăsată pe dinafară.

Asociația Promo-LEX, care monitorizează cazul, a calificat decizia drept un act esențial de igienă juridică.

„Aplicarea unei amenzi derizorii pentru o încălcare atât de gravă a drepturilor fundamentale reprezintă, în esență, o formă de impunitate oficializată de stat. Rejudecarea oferă justiției din Republica Moldova oportunitatea de a demonstra că poate proteja victimele și sancționa abuzurile de putere la standardele Convenției Europene”, transmite Promo-LEX.

Asociația a solicitat ca procesul de rejudecare să fie public, pentru a asigura transparența și încrederea societății.

Dosarul va fi rejudecat la Judecătoria Chișinău, într-un alt complet, și va viza individualizarea pedepsei aplicate lui Vasile Botnari și posibilitatea reală ca Galina Tufekci să-și ceară repararea prejudiciului.

Cazul profesorilor turci datează din septembrie 2018, când șapte cadre didactice de origine turcă, care activau în rețeaua de licee „Orizont” din Republica Moldova, au fost reținute și expulzate forțat în Turcia de către autoritățile moldovene Serviciul de Informații și Securitate și Biroul Migrație și Azil.

Profesorii locuiau de mai mulți ani în Republica Moldova, aveau familii și copii, iar împotriva lor nu existau condamnări penale pe teritoriul țării.

Autoritățile de la Chișinău au invocat presupuse legături cu mișcarea Gulen, considerată periculoasă de Ankara, însă operațiunea a fost realizată fără respectarea procedurilor legale de extrădare, fără control judecătoresc și fără posibilitatea apărării. Ulterior, în Turcia, profesorii au fost condamnați la închisoare.