Prognoza meteo, 25 februarie. Revin ninsorile în România. Zonele în care se va depune zăpadă de 10 centimetri

Vreme marcată de ninsori, azi, 25 februarie, în unele zone ale României, cu depuneri importante de zăpadă, conform anunțului făcut de meteorologi. La munte și în Maramureș va ninge, în Moldova, și Transilvania vor predomina ninsorile de asemenea, iar în Crișana, Dobrogea și Muntenia vor fi precipitații mixte. Izolat vor fi condiții de polei.

La munte se va depune strat nou de zăpadă neuniform, cu grosimi în medie de 10 cm. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte unde va fi viscol, viteze mai mari urmând a se înregistra la peste 1500 m altitudine unde vor fi rafale de 80…110 km/h, iar la viteze mai mici, în general de 45…60 km/h, temporar în estul țării, iar pe parcursul zilei și în sud-vest și centru.

Temepraturile din timpul zilei se vor situa peste mediile multianuale specifice datei în jumătatea de sud-vest a țării, iar în rest acestea vor fi apropiate de cele normale. Cerul va avea înnorări și vor fi precipitații slabe cantitativ, ziua local în jumătatea nordică a țării și pe alocuri în rest, iar noaptea la munte și pe arii în general restrânse îndeosebi în sud-est

Temperaturile maxime de miercuri vor fi de la 1 grad în nordul Moldovei și estul Transilvaniei, până spre valori de 14 grade în Oltenia, iar cele minime se vor situa în general între -9 și 0 grade Celsius, cu valori mai scăzute în depresiuni, unde va fi ger. Izolat va fi ceață, conform ANM.

În Capitală, azi, temperaturile se vor încadra în jurul mediilor multianuale specifice pentru ultima decadă a lunii februarie. Cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea, când vor fi precipitații mixte și posibil polei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 5…6 grade, iar cea minimă de -3 până la 0 grade Celsius.