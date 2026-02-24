Vreme mohorâtă în Republica Moldova, dar valorile termice sunt în creștere

Se încălzește, azi, 24 februarie în Republica Moldova, temperaturile vor fi în creștere față de cele consemnate în intervalul anterior, peste cele obișnuite în această perioadă a anului, conform meteorologilor. Maximele de marți vor fi de 3 - 6 grade Celsius, mercurul din termometre nu va coborî în timpul nopții sub 1 grad Celsius.

Cerul va fi înnorat în toată țara, dar nu sunt anunțate precipitații, vântul va sufla slab spre moderat în toate teritoriile. Sunt anuțate 3 grade Celsius la Cahul, vor fi câte 4 grade la Ștefan-Vodă, câte 6 grade Celsius la Briceni, la Bălți și la Rîbnița și 8 grade la Chișinău.

Mâine, cerul va rămâne închis pe tot parcursul zilei, temperaturile vor fi în scădere și vor ajunge la nivelul de 1 până la 7 grade Celsius.

În România, azi, valorile termice se vor situa peste cele specifice datei în cea mai mare a țării, dar mai ales în vest și în sud-vest. Cerul va avea înnorări și temporar vor fi precipitații, ziua pe arii extinse, iar noaptea la munte și pe arii restrânse în rest. În zona montană, treptat vor predomina ninsorile. Iar în Carpații Meridionali, în Carpații de Curbură și local în Carpații Occidentali, temporar va fi viscol (la rafală, vântul va avea viteze de 60…85 km/h, conform ANM.

De asemenea, la altitudini de peste 1700 m, de 90…110 km/h), se va depune strat de zăpadă, în medie, de 10…15 cm și vizibilitatea va fi redusă sub 100 m. În zonele joase de relief vor predomina ploile, dar pe alocuri, în Transilvania, Moldova, iar noaptea, posibil și în Muntenia și Dobrogea, trecător, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare.

Pe arii restrânse, mai ales la munte, se vor acumula cantități de apă de peste 10…20 l/mp.

Temperaturile maxime se vor încadra în general între 4 și 12 grade Celsius, iar cele minime între -4 și 4 grade. Dimineața și noaptea, izolat se va semnala ceață