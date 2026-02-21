EVZ Special

Ilegalista basarabeancă, decedată în închisoare pe fondul grevei foamei

Basarabia a fost o pepinieră pentru recrutarea viitorilor ilegaliști. Pe de o parte, aflată sub control rus din 1812, elementul românesc fusese supus asimilării, iar pe de altă parte, rusa era limba oficială de comunicare. Mulți locuitori erau de etnie evreiască, rusă, ucraineană. Evreii, în special, învățau carte în școlile confesionale, deci aveau un atuu față de alte etnii din Basarabia. În special, fetele deveneau destul de des surori medicale, învățătoare. Este și cazul ilegaistei Haia Lifșiț (alternativ Lifschitz).

Haia Lifșiț, ilegalistă evreică din Basarabia, activă în România interbelică și în emigrație

Născută pe 14/27 decembrie 1903 la Chișinău, Haia Lifșiț (alternativ Lifschitz) a fost trimisă după Marea Unire în România interbelică pentru propagandă comunistă. A intrat în PCdR în 1923, ca membră UTC. A activat ca învățătoare, apoi a fost arestată pentru propagandă comunistă cu ocazia zilei de 1 mai 1924. A fost anchetată, închisă și amprentată la Siguranță. apoi condamnată prin proces. A fost eliberată în 1925, lucrând apoi într-o fabrică   În noiembrie 1925, a locuit pentru o vreme în Belgia,plecând apoi cu sarcini conspirative ca „Maria Pilat” în Germania și Austria, la Viena.

Haia Lifșișț și propaganda comunistă tipărită

În 1928, a ajuns la Oradea, unde a tipărit clandestin publicația „Tânărul Leninist”. Arestată, a fost trimisă la Cluj., unde a fost bătută, anchetată și a contractat o pneumonie severă. Judecată și condamnată la Cluj, în 1929 (apărată de avocatul comunist ilegalist Lucrețiu Pătrășcanu, viitor Ministru al Justiției în 1944), a decis să intre alături de tovarășii ei, 120 la număr, în greva foamei pentru a fi amnistiați.  Boala a slăbit-o pentru că ea bea doar apă.

Temnița și decesul pe fondul grevei foamei

În a 33-a zi de greva foamei, a fost alimentată forțat cu un „cocktail”de alimente printr-un furtun, dar tratamentul i-a înrăutățit și mai mult starea de sănătate. Sub pază strictă și masivă a fost dusă la un Sanatoriu pentru că starea ei devenise gravă. În a 43-a zi de greva foamei, a primit amnistia. Haia Lifșiț a decedat la 17 august 1929, nemaiputând să beneficieze de amnistie. Poliția și Siguranța au înmormântat-o în secret, doar în prezența părinților. Trupul i-a fost dus de la morga Sanatoriului la cimitir pe drumuri ocolite, puțin circulate de teama formării unor mulțimi de protestatari împiniși de agitatori.

Memoria ei după 1944

Haia Lifșiț a avut parte de glorie postumă după 1944. Strada Washington de astăzi, s-a numit după 1947, Haia Lifșiț. Aici a locuit familia Chișinevki după ce au fost scoși din Bulevardul Primăverii. După moartea lui Stalin și retragerea sovieticilor, în 1958, strada s-a numit Rozelor. La Tecuci, în 1959, cinematograful principal se numea Haia Lifșiț. Numele său apare în faimoasa broșură tipărită de Editura PMR în 1949, cu tittul „Căzute în luptă”. La Oltenița, o cazarmă a grănicerilor de pe Dunăre s-a numit „Haia Lifșiț”.

Proiecte speciale