Vreme mohorâtă în Republica Moldova, valorile termice sunt în creștere

Vremea. Sursă foto: Pixabay
Vremea se ameliorează și azi, 5 februarie, în Republica Moldova, din punct de vedere al temperaturilor. Maximele de joi vor fi cuprinse între 1 și 8 grade Celsius, iar în timpul nopții mercurul din termometre nu va coborî mai jos de indicele de -2 grade Celsius, conform specialiștilor meteo.

Cresc temperaturile, azi, 5 februarie, în Republica Moldova

Cerul va fi înnorat pe tot parcursul zilei, sunt anunțate ploi în partea de nord, vântul va sufla moderat. Valori de 1 grad Celsius la Rîbnița și la Briceni, vor fi 2 grade Celsius la Bălți, 3 grade la Chișinău, 4 grade Celsius la Ștefan-Vodă și 8 grade la Cahul. Mâine, vor fi precipitații mixte în toată țara, maximele vor oscila între 0 și 4 grade Celsius.

În România, azi, vremea va continua să se încălzească, astfel că valorile termice se vor situa peste normele perioadei, în special în vest, nord-vest, centru și sud-est.

Sursa foto: arhiva EVZ

Cum va fi în România

Cerul se va prezenta temporar noros în regiunile vestice și nord-vestice unde vor fi ploi pe arii restrânse, iar în rest va avea înnorări persistente și va ploua pe arii relativ extinse. La munte, la altitudini mari vor predomina ninsorile, iar în rest vor fi precipitații mixte, conform ANM.

Trei rețete turcești gustoase și ușor de făcut
Trei rețete turcești gustoase și ușor de făcut
Percheziții DNA la Primăria Sectorului 3. Primarul Robert Negoiță e cel vizat de anchetă
Percheziții DNA la Primăria Sectorului 3. Primarul Robert Negoiță e cel vizat de anchetă

Pe alocuri, cu probabilitate mai mare în Carpații de Curbură, masivele estice ale Carpaților Meridionali și în zona de deal a Munteniei, vor fi cantități de apă mai însemnate, în general de 20…25 l/mp. Izolat se va forma polei. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în Banat (50…60 km/h), local în Moldova și Dobrogea (40…55 km/h), precum și la munte (90…100 km/h în Munții Banatului și în zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură, unde ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea redusă) și pe spații mici în celelalte zone.

Maximele de joi

Temperaturile maxime se vor încadra între 1…2 grade Celsius în extremitatea sudică a Olteniei și 14…16 grade în Banat și Crișana, iar cele minime vor fi cuprinse între -1 și 7 grade. Pe arii restrânse, mai ales dimineata și noaptea, va fi ceață, au informat meteorologii.

