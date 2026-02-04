Cresc temperaturile în Republica Moldova, zonele în care va ninge

Vremea se mai încălzește, azi, în Republica Moldova, mercurul din termometre va fi în urcare comparativ cu ce s-a întâmplat în ultimele zile, cerul va rămâne înnorat pe tot parcursul zilei în toată țara, conform meteorologilor. Maximele de miercuri vor oscila între 0 și 5 grade Celsius, minima din timpul nopții va fi de 0 grade.

Sunt anunțate ninsori în nord și în nord-est, vântul va sufla cu intensificări în toată țara. Vor fi 0 grade Celsius la Briceni și la Rîbnița, se vor înregistra 2 grade la Bălți, câte 3 grade la Chișinău și la Ștefan-Vodă și 5 grade Celsius la Cahul. Mâine, cerul va rămâne acoperit de nori, nu sunt șanse de apariție a precipitațiilor, maximele zilei se vor încadra între 1 și 9 grade Celsius.

În România, azi, vremea se va încălzi, iar în regiunile intracarpatice valorile termice se vor situa cu mult peste cele specifice acestei perioade. Cerul va prezenta înnorări şi va ploua ziua mai ales în vest, nord şi centru, iar noaptea mai ales în sud şi est.

Vor fi precipitaţii mixte la munte, iar la începutul intervalului, vor mai fi lapoviţe şi ninsori slabe în Moldova şi izolat în Transilvania. Pe alocuri se va depune polei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări în Banat (50…70 km/h) dar și şi în Munţii Banatului şi în zona înaltă din vestul Carpaţilor Meridionali (90…100 km/h, viscolind trecător ninsoarea), iar local şi temporar şi în estul şi sud-estul teritoriului (40…50 km/h) şi în restul zonei montane (60…70 km/h pe creste).

Temperaturile maxime se vor încadra în general între -3 şi 12 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -4 şi 8 grade Celsius. Pe suprafeţe mici, îndeosebi în sud şi est, va fi ceaţă.

Vremea se va încălzi. Cerul va fi mai mult noros, iar noaptea temporar va ploua slab. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 4 grade, iar cea minimã va fi de 1…3 grade. Vor fi condiţii de ceaţă.