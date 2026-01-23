Vreme fără excese în Republica Moldova, condițiile rămân în media perioadei

Vreme tipică pentru această perioadă a anului, în Republica Moldova, cu valori termice aflate în medie și condiții de precipitații, după cum au anunțat specialiștii meteo. Maximele de vineri vor fi de -1 grad...1 grad Celsius, cu o minimă de -4 grade Celsius în timpul nopții. Cerul va fi înnorat în toată șara, vântul va sufla cu intensificări în toate regiunile, sunt șanse să ningă în sud-est și în sud.

La Ștefan-Vodă va fi o maximă de 1 grad, la Briceni, la Bălți, Rîbnița și Chișinău mercurul din termometre nu va urca mai sus de 0 grade Celsius, iar la Cahul va fi 1 grad. Mâine, cerul rămâne acoperit de nori, începe să se răcească, temperaturile vor fi de -3 până la 1 grad Celsius.

Azi, în România, în regiunile extracarpatice, vremea va fi închisă cu nebulozitatea persistentă pe tot parcursul intervalului, iar în rest cerul va avea înnorări temporare. Se vor înregistra precipitații slabe, predominant ninsori, îndeosebi pe parcursul zilei în cea mai mare parte a Moldovei și pe arii restrânse în Transilvania, mai ales ploi, local în Dobrogea și nord-estul Munteniei.

Dar, la lăsarea serii și noaptea și în nordul Crișanei, în Maramureș și în nord-vestul Transilvaniei, iar în rest, doar cu totul izolat vor fi ploi slabe sau burniță, conform ANM.

Vor fi depuneri de polei, local în nord-vestul teritoriului și izolat în centru, sud și sud-est. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului, unde noaptea vor fi viteze în general de 40…60 km/h.

Maximele vor fi de la -1…0 grade Celsius în nordul Moldovei și izolat în Transilvania, până la 8…9 grade în zonele de deal din Banat și Crișana, iar cele minime, în marea lor majoritate peste normalul climatologic, se vor situa între -7 și 4 grade. Local în sudul, centrul și estul teritoriului se va semnala ceață, au mai informat meteorologii.