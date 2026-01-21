Spania, din nou sub șoc. Accident feroviar în Catalonia, soldat cu un mort și zeci de răniți

Un tren suburban a lovit marți un zid de sprijin prăbușit pe calea ferată, în provincia Barcelona, accident soldat cu moartea conductorului și rănirea a aproximativ 15 persoane. Incidentul are loc la doar două zile după o gravă catastrofă feroviară din Andaluzia, în care și-au pierdut viața 42 de persoane, potrivir El Mundo.

Potrivit primelor informații, accidentul s-a produs între stațiile Sant Sadurní d'Anoia și Gelida. Conductorul trenului a decedat în urma coliziunii, iar autoritățile au raportat până în prezent aproximativ 15 persoane rănite. Între patru și șase dintre acestea ar fi în stare gravă.

Serviciile medicale de urgență au instalat un spital de campanie într-o fermă din apropiere, potrivit publicației La Vanguardia. Răniții sunt transferați la această unitate improvizată pentru evaluare și îngrijiri medicale.

Conform presei spaniole, trenul a intrat în coliziune cu un zid de sprijin care s-a prăbușit pe calea ferată. Prăbușirea ar fi putut fi provocată de ploile torențiale care au afectat marți coasta catalană.

Primarul comunei Sant Sadurní d'Anoia, Pere Vernet, a declarat pentru presa catalană că precipitațiile recente au fost deosebit de intense. „Ploile care au lovit regiunea nu au mai fost atât de puternice de mult timp. Probabil că aceasta este cauza accidentului”, a spus edilul.

Cu doar câteva ore înainte de accidentul de marți seara, un alt tren a deraiat între Blanes și Maçanet-Massanes, tot în Catalonia. În acel tren se aflau zece pasageri, iar incidentul nu s-a soldat cu victime.

Accidentul din provincia Barcelona survine la două zile după o catastrofă feroviară produsă în apropiere de localitatea Adamuz, la aproximativ 200 de kilometri nord de Malaga. Atunci, un tren de mare viteză operat de compania privată Iryo, cu destinația Madrid și aproximativ 300 de pasageri la bord, a deraiat și a pătruns pe linia paralelă, unde a lovit un tren al companiei naționale Renfe, care circula în sens opus spre Huelva și transporta 184 de pasageri. Accidentul s-a soldat cu 42 de morți.