Tragedia feroviară din Spania. O uzură la îmbinarea șinelor ar fi provocat deraierea

Experții care investighează deraierea unui tren de mare viteză în sudul Spaniei, produsă duminică și soldată cu moartea a cel puțin 39 de persoane, au descoperit o posibilă defecțiune la îmbinarea dintre secțiunile șinei, potrivit unei surse apropiate anchetei preliminare, citate de Reuters.

Accidentul s-a produs în apropiere de Adamuz, în provincia Cordoba, la aproximativ 360 km sud de Madrid, când vagoanele trenului deraiat au intrat în coliziune cu un alt tren care circula din sens opus, proiectându-l de pe șine și provocând prăbușirea acestuia pe un terasament. Incidentul este considerat unul dintre cele mai grave accidente feroviare din Europa Occidentală în epoca modernă.

Tehnicienii prezenți la fața locului au identificat o uzură la placa de îmbinare dintre secțiunile șinei, care arată că defectul exista de ceva timp. „Îmbinarea defectuoasă a creat un spațiu între secțiuni, care s-a mărit pe măsură ce trenurile continuau să circule”, a declarat sursa, care a refuzat să fie identificată din cauza sensibilității anchetei.

Persoana citată a adăugat că această îmbinare defectuoasă ar putea fi cheia pentru stabilirea cauzei precise a accidentului. Primele vagoane ale trenului operat de Iryo au trecut peste decalaj, dar al șaselea, al șaptelea și al optulea vagon au deraiat, provocând tragedia.

Comisia spaniolă de investigare a accidentelor feroviare (CIAF), responsabilă de ancheta oficială, nu a comentat încă concluziile preliminare. La rândul lor, operatorul feroviar Adif și Ministerul Transporturilor nu au oferit declarații.

Álvaro Fernandez Heredia, președintele Renfe, operatorul trenului care a fost lovit, a declarat pentru postul Cadena Ser că este prea devreme să se vorbească despre cauză, dar a precizat că „accidentul s-a produs în condiții ciudate” și că „eroarea umană este practic exclusă”.

Trenul implicat în accident, un Frecciarossa 1000 operat de Iryo — operator privat majoritar italian — avea mai puțin de patru ani, iar linia ferată fusese complet renovată în luna mai a anului trecut, a declarat ministrul Transporturilor, Oscar Puente.

Producătorul trenului, Hitachi Rail, efectuase o inspecție de rutină pe 15 ianuarie, fără a constata nicio anomalie. Trenul este același model utilizat în rețeaua de mare viteză din Italia.

âPrim-ministrul spaniol Pedro Sanchez și ministrul Transporturilor, Oscar Puente, au vizitat luni dimineață locul accidentului. Sanchez și-a anulat vizita la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, în urma tragediei.

Zona unde a deraiat trenul a fost marcată și fotografiată de poliție pentru probe, iar inspectorii criminaliști au analizat imaginile pentru a documenta defecțiunea șinei.