Tragedia feroviară din Spania. MAE a confirmat că un al doilea român a fost rănit ușor în accidentul în care au murit 39 de oameni

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat, luni, un român aflat în unul dintre trenurile implicate în accidentul feroviar din Spania a fost rănit uşor. Ulterior, MAE a anunţat că încă un român a fost rănit uşor în acelaşi accident şi că ambii cetăţeni români au confirmat că sunt în afara oricărui pericol. MAE a precizat că până la această oră nu au fost primite cereri de asistenţă consulară.

Reprezentanții Consulatului General al României la Sevilla au discutat telefonic cu cei doi cetățeni români, care au confirmat că nu se află în niciun pericol, potrivit comunicatui emis de MAE.

La nivelul oficiului consular nu au fost primite solicitări de asistență consulară legate de acest accident, potrivit aceleiași surse.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Sevilla: +34 954 233 243, +34 954 230 947 și +34 954 624 053. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate permanent de operatorii Call Center.

MAE a reamintit că cetățenii români aflați într-o situație dificilă sau de urgență pot apela și telefonul de urgență al Consulatului General al României la Sevilla, la numărul +34 648 212 169.

Un tren Iryo care circula de la Malaga spre Madrid a deraiat duminică și a ajuns pe liniile pe care un tren Alvia se deplasa cu 200 de kilometri pe oră, din sens opus, către Huelva.

În total, 484 de pasageri din cele două trenuri au fost afectați. Numărul morților a ajuns la 39, potrivit unor surse apropiate anchetei, citate luni de agenția EFE. Un total de 73 de persoane se află în continuare în spital, iar 24 dintre acestea sunt în stare gravă, inclusiv patru minori.