Tragedia feroviară din Spania. MAE a confirmat că un al doilea român a fost rănit ușor în accidentul în care au murit 39 de oameni

Tragedia feroviară din Spania. MAE a confirmat că un al doilea român a fost rănit ușor în accidentul în care au murit 39 de oameniaccident tren spania / sursa foto: captura video
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat, luni, un român aflat în unul dintre trenurile implicate în accidentul feroviar din Spania a fost rănit uşor. Ulterior, MAE a anunţat că încă un român a fost rănit uşor în acelaşi accident şi că ambii cetăţeni români au confirmat că sunt în afara oricărui pericol. MAE a precizat că până la această oră nu au fost primite cereri de asistenţă consulară.

Cei doi români au răni ușoare

Reprezentanții Consulatului General al României la Sevilla au discutat telefonic cu cei doi cetățeni români, care au confirmat că nu se află în niciun pericol, potrivit comunicatui emis de MAE.

La nivelul oficiului consular nu au fost primite solicitări de asistență consulară legate de acest accident, potrivit aceleiași surse.

„Reprezentanţii Consulatului General al României la Sevilla au comunicat telefonic cu cele două persoane de cetăţenie română, acestea confirmând că se află în afara oricărui pericol. La nivelul oficiului consular nu au fost recepţionate solicitări de asistenţă consulară legate de acest accident”, a anunțat MAE.

La ce numere pot apela cetățenii români care au nevoie de ajutor

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Sevilla: +34 954 233 243, +34 954 230 947 și +34 954 624 053. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate permanent de operatorii Call Center.

MAE

MAE. Sursa foto: Arhiva EVZ

MAE a reamintit că cetățenii români aflați într-o situație dificilă sau de urgență pot apela și telefonul de urgență al Consulatului General al României la Sevilla, la numărul +34 648 212 169.

Zeci de persoane au murit în accidentul din Spania

Un tren Iryo care circula de la Malaga spre Madrid a deraiat duminică și a ajuns pe liniile pe care un tren Alvia se deplasa cu 200 de kilometri pe oră, din sens opus, către Huelva.

În total, 484 de pasageri din cele două trenuri au fost afectați. Numărul morților a ajuns la 39, potrivit unor surse apropiate anchetei, citate luni de agenția EFE. Un total de 73 de persoane se află în continuare în spital, iar 24 dintre acestea sunt în stare gravă, inclusiv patru minori.

Proiecte speciale