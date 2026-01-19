Italia, sub Cod roșu de vijelii. MAE, avertizare pentru românii care se îndreaptă spre zonele afectate

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru Italia, vizând în special Regiunea Sicilia, unde luni și marți sunt așteptate precipitații abundente, furtuni și vânt puternic. În aceste condiții, autoritățile au instituit Cod roșu de vreme severă.

Potrivit MAE, cetățenii români care se află sau intenționează să călătorească în Sicilia trebuie să fie atenți la condițiile meteorologice, având în vedere că Departamentul Național de Protecție Civilă din Italia a emis o avertizare pentru întreaga regiune. Conform zona dintre Munții Peloritani și vulcanul Etna este cea mai periculoasă.

Fenomenele meteorologice vor fi intense, iar riscul este semnificativ pentru siguranța și integritatea personală a celor aflați în zonă, anunță MAE.

Autoritățile române recomandă evitarea deplasărilor în regiunile afectate și consultarea constantă a informațiilor actualizate, disponibile pe pagina Departamentului Protecției Civile italiene, www.protezionecivile.gov.it.

Cetățenii români care întâmpină dificultăți pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Roma, apelurile fiind preluate de operatorii Centrului de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, în regim de permanență, anunță reprezentanții Ministerului.

În situații de urgență, MAE pune la dispoziție și linii telefonice speciale pentru regiunile în care se află consulatele generale române: Milano, Bologna, Torino, Trieste, Bari și Catania.

Cetățenii români sunt sfătuiți să verifice constant paginile oficiale, https://roma.mae.ro/, https://cgroma.mae.ro/ și https://www.mae.ro/.

Pe lângă valul de precipitații din Italia, mai multe țări europene se vor confrunta cu vreme severă. Blocajul atmosferic de la nivel european menține aerul polar-arctic asupra estului continentului, aducând temperaturi sub -15 grade în Belarus și Ucraina, în timp ce regiunile sudice și vestice se află sub influența maselor de aer mai calde. În paralel, ciclonul Harry, activ deasupra Mediteranei, va aduce vânt puternic și precipitații în Europa de Sud și Sud-Vest.

Pe măsură ce ciclonul mediteranean se va deplasa spre centrul și sud-estul Europei, temperaturile vor crește treptat în vest, nord-vest și în dealurile sudice, iar riscul de precipitații mixte și polei va crește în sud și sud-est în noaptea de miercuri spre joi.