Ce trebuie să știi despre noile reguli de călătorie care intră în vigoare în 2026

Începând cu 2026, călătoriile internaționale vor fi reglementate de noi norme care promit să transforme modul în care ne planificăm vacanțele. Autoritățile și companiile aeriene au introdus reguli menite să sporească siguranța pasagerilor, să reducă aglomerația și să eficientizeze procesul de control la frontieră, informează Express.

Printre principalele schimbări se numără verificările mai stricte ale documentelor de călătorie, introducerea unor cerințe digitale obligatorii și reguli mai clare privind bagajele de mână și de cală. Experții avertizează că turiștii trebuie să își planifice itinerariile cu mai mult timp înainte și să fie atenți la noile proceduri pentru a evita întârzierile sau problemele în aeroporturi.

De asemenea, companiile aeriene își adaptează politicile de rezervare și anulare, iar aplicațiile de călătorie vor fi esențiale pentru a naviga rapid prin noile reguli. În practică, asta înseamnă că o vacanță spontană poate necesita mai multă documentație și verificări prealabile decât până acum.

Așadar, modificările regulilor aeroportuare, noile restricții turistice sau formularele suplimentare de completat pot lăsa turiștii confuzi. Mulți se întreabă ce impact vor avea aceste schimbări și ce măsuri trebuie să ia pentru a evita neplăcerile deoarece anul viitor se anunță plin de noutăți, în special pentru britanicii care călătoresc spre și dinspre Uniunea Europeană.

După multiple amânări, Sistemul de intrare/ieșire (EES) a fost lansat în octombrie, marcând un pas major pentru călătorii din afara spațiului Schengen, inclusiv britanicii. Noul sistem presupune preluarea amprentelor digitale și a unei fotografii a feței la frontieră în țările UE.

Scopul EES este să înlocuiască treptat ștampilele manuale din pașapoarte și să faciliteze monitorizarea turiștilor care depășesc durata permisă a șederii. Implementarea a început însă lent.

De exemplu, Portul Dover trebuia să utilizeze EES pentru pasagerii din mașini încă din octombrie, dar lansarea a fost amânată până la începutul lui 2026, pentru a evita aglomerația. Nu toate aeroporturile UE sunt pregătite încă, astfel că experiența la frontieră poate varia pentru călătorii care pleacă la începutul anului viitor.

Termenul-limită pentru implementarea completă a sistemului în toate țările Schengen, precum și în Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția, este 10 aprilie 2026. Odată ce EES va fi funcțional peste tot, călătorii nu trebuie să facă nimic în prealabil, însă este de așteptat ca cozile să fie mai lungi până când pasagerii se obișnuiesc cu noua tehnologie.

ETIAS (Sistemul european de informații și autorizare privind călătoriile) va funcționa ca o exonerare de viză pentru cei care nu au nevoie de viză pentru UE, similar cu sistemul ESTA din Statele Unite. Britanicii care călătoresc în spațiul Schengen vor trebui să completeze o cerere ETIAS înainte de plecare, care permite intrarea fără viză.

Sistemul va avea un cost de 7 euro (aproximativ 6,10 lire sterline) de persoană. Odată aprobat, ETIAS va fi valabil trei ani sau până la expirarea pașaportului, oricare survine primul.

Momentan, data exactă de lansare nu a fost confirmată oficial, dar se așteaptă ca sistemul să fie disponibil în trimestrul 4 al anului 2026. Lansarea a mai fost amânată anterior, așa că este recomandat să urmăriți doar site-ul oficial ETIAS pentru aplicații și informații, evitând orice platformă terță care ar putea fi nesigură.

Turismul excesiv a continuat să fie un subiect intens discutat în 2025, iar călătorii trebuie să fie pregătiți pentru cheltuieli suplimentare neașteptate în anumite țări. Tot mai multe destinații impun taxe turistice, care de obicei sunt mici pe noapte, dar se adună rapid în cazul sejururilor mai lungi sau al călătoriilor în grup.

În plus, primarii din Anglia vor primi posibilitatea de a introduce propriile taxe turistice, ceea ce înseamnă că și vacanțele interne ar putea deveni mai scumpe. Printre schimbările planificate pentru 2026 se numără Edinburgh, care va introduce o taxă suplimentară de 5% la facturile hoteliere începând cu luna iulie, și Thailanda, unde pasagerii care sosesc pe calea aerului vor plăti o taxă de 300 de baht (aproximativ 7 lire sterline).

În plus, turiștii străini pot fi nevoiți să plătească mai mult decât localnicii pentru accesul la atracții populare. De exemplu, Muzeul Luvru din Paris va percepe de la începutul lui 2026 o taxă de intrare de 32 euro pentru vizitatorii din afara SEE, în timp ce rezidenții SEE vor plăti 22 euro.

Și parcurile naționale din SUA vor aplica noi tarife pentru turiștii internaționali. De exemplu, vizitarea Marelui Canion sau a Yellowstone va costa turiștii străini 135 de dolari pe vehicul, comparativ cu 35 de dolari pentru cetățenii americani, ceea ce înseamnă aproape 100 de lire sterline pentru o singură mașină.

Pasagerii aerieni trebuie să fie atenți la schimbările privind transportul lichidelor, deoarece regula standard de 100 ml suferă modificări frecvente datorită noilor tehnologii de scanare.

Pe aeroporturile din Birmingham, Gatwick și Edinburgh, călătorii pot transporta acum până la doi litri de lichide în bagajul de mână, grație îmbunătățirilor tehnologice.

În schimb, aeroporturi precum Luton mențin regula de 100 ml, dar nu mai este necesar să scoateți lichidele din bagajul de mână, eliminând astfel necesitatea pungilor mici de plastic.

Trebuie însă reținut că regulile din țările de destinație pot fi diferite. Astfel, o sticlă de doi litri transportată din Marea Britanie poate necesita plasarea în bagajul de cală la întoarcere.

Destinații turistice spaniole populare, precum Barcelona și Insulele Baleare, au deja interdicții privind fumatul și vapingul pe plajă. În Insulele Canare, anumite plaje sunt desemnate „zone cu aer curat”.

Noile propuneri, care ar putea intra în vigoare în 2026, prevăd interzicerea completă a fumatului și vapingului în spațiile publice, inclusiv plaje și terase, cu amenzi aplicate imediat.

În prezent, în Insulele Canare, amenzile pentru nerespectarea legii antifumat variază între 30 și 2.000 de euro (aproximativ 26–1.730 de lire sterline), iar noile reguli ar urma să mențină sancțiuni similare.

Franța a implementat recent o lege menită să descurajeze comportamentul antisocial la bordul avioanelor, model care ar putea fi adoptat și de alte țări din UE.

Începând cu noiembrie, pasagerii din spațiul aerian francez care folosesc dispozitive interzise, obstrucționează echipajul sau refuză să respecte instrucțiunile de siguranță riscă amenzi de până la 10.000 de euro și interdicții de zbor de până la patru ani. Pentru recidiviști, amenzile pot ajunge la 20.000 de euro.

Autoritatea Aviației Civile Franceză va menține o bază de date cu comportamentele problematice, permițând transportatorilor să identifice și să raporteze pasagerii recidiviști.