Primul aeroport din țară care ridică restricțiile privind limitarea recipientelor de lichide în bagajele de cabină

Primul aeroport din țară care ridică restricțiile privind limitarea recipientelor de lichide în bagajele de cabinăSursa foto> SRI
Este vorba despre Aeroportul Internațional ”Avram Iancu” Cluj-Napoca. Restricțiile care impuneau ca lichidele să nu fie în recipiente mai mari de 100 ml sunt eliminate chiar de mâine. Un nou model de echipament de control va permite pasagerilor să aducă la bord sticle mai mari de 100 ml.

Sursa foto: ebagaje.ro

 

Măsuri luate în colaborare cu Brigada Antiteroristă din cadrul S.R.I.

"Începând cu data de 03 septembrie 2025 vor fi eliminate restricțiile privind limitarea la 100 de ml a recipientelor pentru lichide, aerosoli și geluri transportate în bagajele de mână la Aeroportul Internațional Cluj. Pasagerii vor putea transporta în bagajul de cabină recipiente individuale cu un volum de maxim 2 litri.

Această decizie a fost posibilă ca urmare a măsurilor implementate de Aeroportul Internațional Cluj în colaborare cu Brigada Antiteroristă din cadrul S.R.I. și cu producătorul echipamentelor achiziționate de aeroport”, a transmis aeroportul clujean.Pasagerii Aeroportului din Cluj-Napoca   nu vor mai fi nevoiți să scoată lichidele la controlul de securitate.

"Au fost reactualizate softurile echipamentelor la noile standarde privind detecția explozibililor din lichide. Și a fost reconfigurat sistemul echipamentelor conform cerințelor Comisiei Europene. Odată cu ridicarea restricțiilor, timpul de procesare a pasagerilor va scădea", a explicat David Ciceo, directorul general al Aeroportul Internațional ”Avram Iancu” unul dintre avantajele măsurii. De-altfel, Aeroportul din Cluj este primul aeroport regional din România, cu un trafic de peste 3,2 milioane de pasageri înregistrat în anul 2024. Anul acesta se estimează că vor fi 3,4 milioane pasageri.

"Scopul nostru este de a oferi pasagerilor facilități și servicii de cea mai bună calitate. Astfel încât călătoria acestora să fie o experiență nu doar plăcută, ci și facilă și sigură. Ridicarea restricțiilor privind cantitatea de lichide ce poate fi transportată la bordul aeronavelor este o măsură așteptată de pasageri.

Adoptând aceste măsuri, dovedim încă o dată că Aeroportul Internațional Cluj rămâne un model de bune practici în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii, siguranța și securitatea pasagerilor”

