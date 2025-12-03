Dulciurile de Crăciun făcute în casă, interzise pe avion

Mai multe companii aeriene au anunțat restricții pentru perioada sărbătorilor de iarnă, vizând o serie de produse considerate riscante pentru transportul aerian. În preajma Crăciunului, pasagerii sunt sfătuiți să verifice cu atenție regulile fiecărui operator, deoarece anumite articole festive sunt „strict interzise” la bord, fie în bagajul de mână, fie în cel de cală, informează Express.

Pe măsură ce ne apropiem de Crăciun, pasagerii sunt sfătuiți să fie atenți la o regulă mai puțin cunoscută, dar strict aplicată de mai multe companii aeriene în perioada sărbătorilor. Mai exact, o tradiție de Crăciun este interzisă la bordul Ryanair, KLM Royal Dutch Airlines și Emirates.

În contextul aglomerației de sărbători, când mii de pasageri se pregătesc să își revadă familiile sau să plece în vacanțe, companiile aeriene introduc o serie de restricții privind transportul unor produse specifice sezonului.

Iar pentru a evita neplăcerile în aeroport, Airport Parking and Hotels, unul dintre cei mai mari furnizori independenți de servicii de pe lângă aeroporturi, a publicat un ghid actualizat dedicat sezonului de iarnă. Documentul arată ce obiecte speciale de Crăciun sunt permise la bord și ce articole sunt strict interzise de companiile aeriene precum Ryanair, KLM sau Emirates.

Deși ar părea un gest banal să pui în valiză o cutie de fursecuri de Crăciun, un studiu realizat de APH arată că politicile companiilor aeriene diferă considerabil, uneori chiar de la un aeroport la altul.

Pentru călătorii care se îndreaptă însă spre Statele Unite, lucrurile sunt și mai stricte: fursecurile sunt complet interzise. Administrația pentru Securitatea Transporturilor din SUA a confirmat că acest tip de produse nu poate fi transportat nici în bagajul de cală, nici în cel de mână, fiind considerate articole inflamabile, în aceeași categorie cu petardele sau artificiile.

În schimb, pasagerii care rămân în Europa au ceva mai multă libertate. British Airways, de exemplu, permite transportul a cel mult două cutii sigilate de fursecuri produse industrial în bagajul de cală, cu mențiunea că această regulă nu se aplică zborurilor către SUA.

În schimb, operatorul low-cost easyJet se numără printre puţinele companii aeriene care acceptă transportul fursecurilor atât în bagajul de mână, cât şi în cel de cală. Alte companii, precum Qantas, South African Airways şi Air New Zealand, tolerează doar cutiile sigilate, iar acestea exclusiv în bagajele de cală.

Călătorii care aleg transportatori de renume, inclusiv Emirates, Ryanair, KLM, Lufthansa sau American Airlines, vor descoperi că produsul se află pe lista obiectelor interzise. Mai exact, acești operatori resping complet transportul de fursecuri.

Ryanair, de pildă, clasifică în mod explicit că acest produs tradițional este „strict interzis” în bagajul de mână, alături de jucării care imită arme.

Şi regulile aeroporturilor pot surprinde călătorii nepregătiţi. La Gatwick sunt permise până la două cutii de fursecuri sigilate în bagajul de cabină, în timp ce Heathrow aplică o restricție totală asupra acestor articole la filtrul de securitate.

Aeroporturile din Manchester, East Midlands, Bristol și Birmingham au introdus restricții clare privind transportul în bagajele de mână a cutiilor cu fursecuri, acestea fiind permise doar cu aprobarea prealabilă a companiilor aeriene.

Chiar și acolo unde dulciurile tradiționale sunt acceptate, pasagerii trebuie să respecte reguli stricte: produsele trebuie să fie fabricate industrial, sigilate în ambalajul original și nu sunt admise variantele făcute în casă. Totodată, călătorii sunt sfătuiți să verifice conținutul cutiilor, cadourile creative care includ obiecte precum foarfece sau șurubelnițe pot fi considerate articole interzise și confiscate la controlul de securitate.

Directorul general al APH, Nick Caunter, atrage atenția că mulți pasageri nu realizează că o simplă cutie cu fursecuri de Crăciun poate crea probleme la controlul de securitate. El subliniază că, în contextul diferențelor dintre politicile companiilor aeriene și cele ale aeroporturilor, ghidul elaborat de APH îi poate ajuta pe călători să evite situațiile neplăcute.