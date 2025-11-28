O companie japoneză oferă zboruri gratuite către 49 de destinații

O companie aeriană anunță lansarea unei oferte speciale, oferind zboruri gratuite către 49 de destinații începând cu această săptămână. Promoția va fi disponibilă până la sfârșitul lunii ianuarie 2026, potrivit informațiilor publicate de Express.

All Nippon Airways (ANA) lansează o inițiativă menită să distribuie fluxul de turiști în afara marilor orașe japoneze, oferind zboruri gratuite către 49 de destinații regionale. Măsura vine după ce Tokyo și Kyoto s-au confruntat cu efectele turismului excesiv.

Proiectul este realizat în parteneriat cu Organizația Națională de Turism din Japonia (JNTO) și se va derula între 24 noiembrie și 31 ianuarie 2026. Această campanie face parte din programul „Stopover & Add-on Free Fare”, care le permite pasagerilor din Regatul Unit și Europa să beneficieze de până la două zboruri interne gratuite atunci când fac o rezervare internațională până la 31 ianuarie.

Zborurile interne pot fi efectuate ulterior, în orice perioadă după această dată. Scopul inițiativei este de a încuraja turiștii să descopere regiuni mai puțin vizitate, contribuind totodată la o distribuție mai echilibrată a vizitatorilor și la susținerea economiei locale.

Pentru cei care își doresc să exploreze mai mult decât capitalele, Japonia face un pas atractiv: zborurile către destinații precum Hiroshima sau Okinawa nu vor fi mai scumpe decât cele către Tokyo, inclusiv pentru legăturile interne.

Singurele costuri suplimentare vor fi taxele și comisioanele obișnuite, iar locurile sunt limitate. Rezervările se pot face prin agențiile de turism, birourile ANA din afara Japoniei sau direct prin compania aeriană.

În 2024, Japonia a înregistrat un număr record de 36,9 milioane de vizitatori străini, însă mai puțin de 10% dintre aceștia au explorat regiunile în afara marilor centre urbane, deși 90% și-au exprimat dorința de a face acest lucru. Programul își propune să încurajeze turiștii să descopere frumusețea autentică a Japoniei, dincolo de traseele turistice obișnuite.

Japonia oferă vizitatorilor o multitudine de destinații fascinante, iar pentru cei care călătoresc, multe dintre acestea pot fi accesate fără costuri semnificative. Mai jos vă prezentăm o listă detaliată cu aeroporturile și regiunile din care pot fi explorate 49 de locații impresionante.

Regiunea Chūbu: Zona centrală a Japoniei, Chūbu, este ușor accesibilă prin mai multe aeroporturi importante: Komatsu, Nagoya (Internațional Chubu Centrair), Niigata, Shizuoka, Toyama și Wajima (Aeroportul Noto). Această regiune oferă o combinație între peisaje montane, orașe moderne și atracții culturale.

Regiunea Chūgoku: Pentru călătorii interesați de istoria și tradițiile vestice ale Japoniei, regiunea Chūgoku pune la dispoziție aeroporturi precum Hiroshima, Iwakuni Kintaikyo, Okayama, Ōnan (Iwami), Tottori, Yamaguchi-Ube și Yonago (Miho-Yonago). Fiecare aeroport deschide accesul către orașe cu bogată moștenire culturală și peisaje naturale spectaculoase.

Hokkaidō: Insula nordică Hokkaidō impresionează prin natură sălbatică și orașe pitorești. Aeroporturile Asahikawa, Kushiro, Hakodate, Monbetsu, Nakashibetsu, Ōzora (Memanbetsu), Rishiri, Sapporo (Chitose) și Wakkanai fac ca această destinație să fie ușor accesibilă și ideală pentru iubitorii de drumeții și aventură în aer liber.

Regiunea Kansai: Inima culturală a Japoniei, Kansai, include aeroporturile Kobe și Osaka (Internațional Kansai și Itami), care conectează călătorii cu orașe istorice și metropole vibrante, renumite pentru gastronomie și temple.

Regiunea Kantō: Zona metropolitană și împrejurimile oferă acces rapid prin aeroporturile Hachijō-jima, Haneda și Internațional Narita. Această regiune reprezintă un amestec unic între tradiție și modernitate, de la temple antice la zgârie-nori.