Social

O companie japoneză oferă zboruri gratuite către 49 de destinații

Comentează știrea
O companie japoneză oferă zboruri gratuite către 49 de destinațiiAeroport. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

O companie aeriană anunță lansarea unei oferte speciale, oferind zboruri gratuite către 49 de destinații începând cu această săptămână. Promoția va fi disponibilă până la sfârșitul lunii ianuarie 2026, potrivit informațiilor publicate de Express.

O companie aeriană oferă europenilor zboruri interne gratuite

All Nippon Airways (ANA) lansează o inițiativă menită să distribuie fluxul de turiști în afara marilor orașe japoneze, oferind zboruri gratuite către 49 de destinații regionale. Măsura vine după ce Tokyo și Kyoto s-au confruntat cu efectele turismului excesiv.

Proiectul este realizat în parteneriat cu Organizația Națională de Turism din Japonia (JNTO) și se va derula între 24 noiembrie și 31 ianuarie 2026. Această campanie face parte din programul „Stopover & Add-on Free Fare”, care le permite pasagerilor din Regatul Unit și Europa să beneficieze de până la două zboruri interne gratuite atunci când fac o rezervare internațională până la 31 ianuarie.

Zborurile interne pot fi efectuate ulterior, în orice perioadă după această dată. Scopul inițiativei este de a încuraja turiștii să descopere regiuni mai puțin vizitate, contribuind totodată la o distribuție mai echilibrată a vizitatorilor și la susținerea economiei locale.

Cod galben de ploi în opt județe. Zonele vizate de vreme rea
Cod galben de ploi în opt județe. Zonele vizate de vreme rea
Troița legionară de la Tâncăbești, găsită tăiată. Poliția a deschis o anchetă pentru distrugere
Troița legionară de la Tâncăbești, găsită tăiată. Poliția a deschis o anchetă pentru distrugere
Tokyo

Tokyo. Sursa foto: Pixabay

Singurele costuri suplimentare vor fi taxele și comisioanele obișnuite

Pentru cei care își doresc să exploreze mai mult decât capitalele, Japonia face un pas atractiv: zborurile către destinații precum Hiroshima sau Okinawa nu vor fi mai scumpe decât cele către Tokyo, inclusiv pentru legăturile interne.

Singurele costuri suplimentare vor fi taxele și comisioanele obișnuite, iar locurile sunt limitate. Rezervările se pot face prin agențiile de turism, birourile ANA din afara Japoniei sau direct prin compania aeriană.

În 2024, Japonia a înregistrat un număr record de 36,9 milioane de vizitatori străini, însă mai puțin de 10% dintre aceștia au explorat regiunile în afara marilor centre urbane, deși 90% și-au exprimat dorința de a face acest lucru. Programul își propune să încurajeze turiștii să descopere frumusețea autentică a Japoniei, dincolo de traseele turistice obișnuite.

Japonia

Japonia. Sursa foto: Pixabay

49 de destinații gratuite de explorat în Japonia

Japonia oferă vizitatorilor o multitudine de destinații fascinante, iar pentru cei care călătoresc, multe dintre acestea pot fi accesate fără costuri semnificative. Mai jos vă prezentăm o listă detaliată cu aeroporturile și regiunile din care pot fi explorate 49 de locații impresionante.

Regiunea Chūbu: Zona centrală a Japoniei, Chūbu, este ușor accesibilă prin mai multe aeroporturi importante: Komatsu, Nagoya (Internațional Chubu Centrair), Niigata, Shizuoka, Toyama și Wajima (Aeroportul Noto). Această regiune oferă o combinație între peisaje montane, orașe moderne și atracții culturale.

Regiunea Chūgoku: Pentru călătorii interesați de istoria și tradițiile vestice ale Japoniei, regiunea Chūgoku pune la dispoziție aeroporturi precum Hiroshima, Iwakuni Kintaikyo, Okayama, Ōnan (Iwami), Tottori, Yamaguchi-Ube și Yonago (Miho-Yonago). Fiecare aeroport deschide accesul către orașe cu bogată moștenire culturală și peisaje naturale spectaculoase.

Regiunea Chūbu

Regiunea Chūbu. Sursa foto: Pixabay

Hokkaidō: Insula nordică Hokkaidō impresionează prin natură sălbatică și orașe pitorești. Aeroporturile Asahikawa, Kushiro, Hakodate, Monbetsu, Nakashibetsu, Ōzora (Memanbetsu), Rishiri, Sapporo (Chitose) și Wakkanai fac ca această destinație să fie ușor accesibilă și ideală pentru iubitorii de drumeții și aventură în aer liber.

Regiunea Kansai: Inima culturală a Japoniei, Kansai, include aeroporturile Kobe și Osaka (Internațional Kansai și Itami), care conectează călătorii cu orașe istorice și metropole vibrante, renumite pentru gastronomie și temple.

Regiunea Kansai

Regiunea Kansai. Sursa foto: Pixabay

Regiunea Kantō: Zona metropolitană și împrejurimile oferă acces rapid prin aeroporturile Hachijō-jima, Haneda și Internațional Narita. Această regiune reprezintă un amestec unic între tradiție și modernitate, de la temple antice la zgârie-nori.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:53 - Moșteanu, prins în propriul trecut academic. Victor Ciutacu: O dovadă de impostură supremă. Exclusiv
18:47 - Radu Miruţă, răspuns pentru Ponta: Doctoratul meu e pe bune, nu ca al dumneavoastra
18:35 - Cod galben de ploi în opt județe. Zonele vizate de vreme rea
18:27 - Troița legionară de la Tâncăbești, găsită tăiată. Poliția a deschis o anchetă pentru distrugere
18:21 - Guvernul aprobă rectificarea bugetară și reforma pensiilor speciale ale magistraților
18:14 - F-35, drone AI și camioane blindate. Germania intră în cursa reînarmării cu miliarde de euro

HAI România!

TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională
Frații Tate la DIICOT, la controlul judiciar
Frații Tate la DIICOT, la controlul judiciar

Proiecte speciale