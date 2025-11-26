Ryanair reduce frecvența zborurilor pe unele rute populare

Ryanair a anunțat că va diminua frecvența zborurilor către anumite destinații europene foarte solicitate în anul 2026. Compania aeriană low-cost a dezvăluit că reducerile sunt rezultatul creșterii taxelor, potrivit Express.

Ryanair a început deja să-și ajusteze operațiunile în Franța, retrăgându-se în această iarnă de pe trei aeroporturi regionale, inclusiv Bergerac și Brive, și reducând frecvențele pe alte câteva rute interne.

Directorul comercial al companiei, Jason McGuinness, a precizat, de asemenea, că nu au fost încă anunțate alte reduceri de zboruri și către alte destinații europene.

Zborurile către Spania și Germania vor fi de asemenea diminuate începând cu sezonul de iarnă, din cauza majorării taxelor aeriene. Compania va concentra resursele pe rutele către țări și regiuni cu taxe reduse sau inexistente, cum ar fi Suedia și anumite zone din Italia.

Deși numărul exact al reducerilor pentru anul viitor nu a fost încă stabilit, se estimează că va fi similar cu cel al sezonului de iarnă 2025, care a înregistrat o scădere de 13% a zborurilor către Franța.

Ryanair își concentrează atenția pe piețele externe, pe măsură ce negocierile cu aeroporturi și autorități locale din afara Franței sunt aproape de finalizare, a declarat McGuinness. Potrivit acestuia, rezultatul acestor discuții ar putea determina eliminarea unor rute spre Franța.

„Capacitatea pe piața europeană a aviației este extrem de limitată, ceea ce intensifică concurența între guverne, regiuni și aeroporturi pentru fiecare loc disponibil.

Directorul comercial al companiei, Jason McGuinness, a mai subliniat că în acest context, „Franța devine din ce în ce mai puțin relevantă pentru Ryanair”.

Deși transportatorul low-cost plănuiește să își extindă flota cu 300 de aeronave între 2023 și 2027 și inițial intenționa să își dubleze prezența în Europa, aceste avioane nu vor opera pe rutele către mai multe destinații.

McGuinness a precizat că, atunci când compania a prezentat guvernului francez un plan ambițios pentru creșterea numărului de pasageri de la 15 la 30 de milioane până în 2030, inclusiv baze noi pe 25 de aeroporturi și extinderea rutelor de la 250 la 540, propunerea nu a primit niciun răspuns concret.