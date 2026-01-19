Noi date despre catastrofa feroviară din Spania, cu cel puțin 21 de morți

Cel puțin 21 de persoane au fost ucise în urma unui accident care a implicat trenuri de mare viteză în sudul Spaniei, autoritățile avertizând că numărul morților ar putea crește peste noapte, potrivit BBC.

Peste 30 de persoane sunt tratate pentru răni grave în spital, a declarat ministrul transporturilor din Spania, Oscar Puente. Incidentul a avut loc în apropierea orașului Adamuz, aproape de Cordoba, când un tren de mare viteză care circula de la Malaga la Madrid a deraiat și a trecut pe o altă linie, a declarat operatorul rețelei feroviare Adif.

Trenul deraiat s-a ciocnit apoi cu un tren care venea din sens opus, care circula de la Madrid la Huelva.

Serviciile de urgență andaluziene au declarat că cel puțin 73 de persoane au fost rănite în coliziune.

Incidentul a părut a fi „extrem de ciudat”, a adăugat Puente, deoarece trenul a deraiat pe o porțiune dreaptă de cale ferată, care fusese renovată în mai anul trecut.

Cauza oficială nu este încă cunoscută. Nu se așteaptă o anchetă care să stabilească ce s-a întâmplat timp de cel puțin o lună.

Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sánchez, a declarat că țara va trece printr-o „noapte de durere profundă”.

Iryo, o companie feroviară privată care a operat călătoria din Malaga, a declarat că aproximativ 300 de pasageri se aflau la bordul trenului care a deraiat primul, în timp ce celălalt tren – operat de Renfe – avea aproximativ 100 de pasageri.

Primarul orașului Adamuz, Rafael Moreno, a fost una dintre primele persoane ajunse la locul accidentului. El a descris accidentul ca fiind „un coșmar”.

Într-o postare pe X, Agenția de Urgență din Andaluzia a îndemnat toți supraviețuitorii accidentului să posteze pe rețelele de socializare că sunt în viață.

Toate serviciile feroviare dintre Madrid și Andaluzia au fost suspendate în urma accidentului și vor rămâne închise luni. Compania a declarat că va menține terminalele deschise peste noapte pentru pasagerii afectați.

Tipul de tren implicat în accident a fost un Freccia 1000, care poate atinge viteze maxime de 400 km/h (250 mph), a declarat un purtător de cuvânt al companiei feroviare italiene Ferrovie dello Stato pentru agenția de știri Reuters.

Epava contorsionată a trenului a îngreunat recuperarea supraviețuitorilor și a cadavrelor, au declarat echipele de salvare.

Șeful pompierilor din Cordoba, Francisco Carmona, a declarat pentru postul public de televiziune spaniol RTVE: „A trebuit chiar să scoatem o persoană decedată pentru a putea ajunge la cineva viu. Este o muncă grea și dificilă.”

Potrivit Adif, accidentul s-a produs la aproximativ zece minute după ce trenul a plecat din Malaga, la ora locală 18:40 (17:40 GMT). Compania a declarat că amenajează spații pentru rudele victimelor în stațiile Atocha, Sevilla, Cordoba, Malaga și Huelva.

Crucea Roșie Spaniolă a desfășurat servicii de asistență de urgență la fața locului, oferind în același timp consiliere familiilor din apropiere.

Miguel Ángel Rodríguez de la Crucea Roșie a declarat pentru radioul RNE: „Familiile trec printr-o situație de mare anxietate din cauza lipsei de informații. Acestea sunt momente foarte dureroase.”

Salvador Jimenez, un jurnalist de la RTVE care se afla într-unul dintre trenuri, a declarat că impactul s-a simțit ca un „cutremur”.

„Eram în primul vagon. A fost un moment când s-a simțit ca un cutremur și trenul a deraiat într-adevăr”, a spus Jimenez.

În ultima sa actualizare la X, el a spus că se afla printre un grup de pasageri care așteptau în „noaptea geroasă” autobuze care să-i transporte la un centru sportiv local.

Regele Felipe al VI-lea și Regina Letizia au declarat că urmăresc vestea dezastrului „cu mare îngrijorare”. „Transmitem cele mai sincere condoleanțe rudelor și celor dragi ai decedați, precum și dragostea și urările noastre de însănătoșire rapidă celor răniți”, a declarat palatul regal la X.

Președintele francez Emmanuel Macron și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-au exprimat condoleanțe în declarații. „Gândurile mele sunt alături de victime, de familiile lor și de întregul popor spaniol. Franța este alături de voi”, a scris Macron pe rețelele de socializare.

În 2013, Spania a suferit cel mai grav accident de tren de mare viteză din Galicia, nord-vestul Spaniei, soldat cu 80 de morți și 140 de răniți.