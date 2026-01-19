Un român, prins în catastrofa feroviară din Spania. Vorbea cu familia în momentul impactului

Un tânăr român care se afla în trenul implicat în gravul accident feroviar din Spania se afla într-un apel video cu familia sa chiar în clipa impactului. În momentul coliziunii, telefonul i-a fost smuls din mână. Au urmat ore de tensiune până când apropiații au aflat că acesta este în viață și a supraviețuit tragediei, relatează El Diario. Între timp, rudele și prietenii persoanelor date dispărute așteaptă vești, după cel mai grav accident feroviar de mare viteză din istoria țării.

Cele mai mari distrugeri au fost înregistrate la vagonul 8 al trenului Iryo, unde se aflau atât supraviețuitori, cât și persoane grav rănite sau decedate. Vagonul s-a răsturnat în urma deraierii, iar pasagerii care au reușit să scape au spart o fereastră pentru a ieși din interiorul inundat de fum, unde se aflau numeroși răniți.

Operațiunea de salvare a presupus o mobilizare amplă a serviciilor de urgență, drumurile înguste și sinuoase din zonă fiind transformate într-un șir continuu de lumini intermitente și sirene. Ambulanțe din întreaga regiune Andaluzia au intervenit pentru transportarea victimelor.

La fața locului au ajuns coloane de autospeciale ale poliției civile, pompierilor, poliției locale și echipelor de Protecție Civilă, care au împânzit localitatea.

Voluntarii au amenajat rapid un spațiu de agrement, transformat într-un spital de campanie. Acolo au fost aduse pături, apă, alimente și chiar sobe. Supraviețuitorii aflați în stare de șoc, dar și persoane care nu aveau informații despre rudele lor aflate în tren, au primit îngrijiri de primă urgență.

Coliziunea dintre două trenuri de mare viteză, produsă duminică seara în sudul Spaniei, s-a soldat cu 39 de morți, potrivit unui bilanț actualizat și confirmat luni dimineață de Ministerul spaniol de Interne, citat de AFP. Accidentul a avut loc duminică, la ora locală 19.45 (20.45, ora României), în apropiere de localitatea Adamuz, situată la aproximativ 200 de kilometri nord de orașul Malaga. În urma tragediei, 123 de persoane au fost rănite, dintre care cinci se află în stare foarte gravă.