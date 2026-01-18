Petrecere, transformată în tragedie în Paris. Un etaj s-a rupt și a căzut peste cel inferior

Un incident grav a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică într-un imobil din Paris, unde un etaj s-a prăbușit peste nivelul inferior, în timp ce în apartament se desfășura o petrecere la care participau aproximativ cincizeci de persoane, potrivit cotidianului Le Monde.

Potrivit informațiilor transmise de pompieri, incidentul s-a soldat cu rănirea mai multor persoane, una dintre acestea fiind în stare gravă.

Conform datelor comunicate de serviciile de intervenție, o persoană a fost rănită grav în urma prăbușirii, iar alte 19 persoane au suferit răni ușoare.

Autoritățile au precizat că starea celor răniți ușor este „în curs de evaluare”, pentru a se stabili dacă este necesar transportul acestora la unități medicale.

La momentul transmiterii informațiilor, bilanțul victimelor era provizoriu, urmând să fie actualizat în funcție de evaluările medicale efectuate la fața locului sau ulterior, în spitale.

Incidentul s-a produs într-un apartament situat la etajul al cincilea al unui imobil aflat pe strada Amelot, în arondismentul 11 al capitalei franceze.

Potrivit pompierilor din Paris, etajul respectiv s-a prăbușit peste apartamentul de la nivelul inferior. Serviciile de urgență au fost alertate la scurt timp după miezul nopții, iar intervenția a fost declanșată imediat, având în vedere numărul mare de persoane aflate în clădire în momentul producerii prăbușirii.

Primele constatări ale autorităților indică faptul că prăbușirea este de natură „structurală”. Pompierii au precizat că, potrivit informațiilor disponibile până în prezent, incidentul nu ar avea legătură cu o scurgere de gaze.

🔴FRANCE 🇫🇷| Un immeuble d’un étage s'est effondré dans le XIe arrondissement de #Paris (rue Amelot) vers minuit dans la nuit de samedi à dimanche. Plusieurs personnes blessées dont au moins une en urgence absolue. Les circonstances exactes de l’effondrement restent imprécises. pic.twitter.com/eUwOM7Tba5 — Nanana365 (@nanana365media) January 18, 2026

Investigațiile sunt în desfășurare pentru a stabili circumstanțele exacte care au dus la cedarea structurii imobilului și pentru a determina dacă existau probleme anterioare de siguranță ale clădirii.

Pentru gestionarea situației, au fost mobilizați aproximativ 145 de pompieri, sprijiniți de 45 de vehicule de intervenție, precum și de numeroase ambulanțe.

Echipele au acționat pentru acordarea primului ajutor victimelor, evacuarea persoanelor din clădire și securizarea zonei. De asemenea, autoritățile au delimitat perimetrul pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate și pentru a permite desfășurarea în siguranță a operațiunilor de salvare și evaluare tehnică a imobilului afectat.

Autoritățile locale și serviciile specializate urmează să continue verificările pentru a stabili dacă imobilul poate fi reabilitat sau dacă sunt necesare măsuri suplimentare de siguranță.

Totodată, ancheta va analiza respectarea normelor de construcție și eventualele intervenții anterioare asupra clădirii.