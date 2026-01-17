Noi detalii despre presupusele crime în serie şi familia fermierului din Anenii Noi. Primele imagini cu învinuitul

Republica Moldova. La trei săptămâni de la reţinerea lui Stepan Găină, fermierul din raionul Anenii Noi, învinuit de comiterea omorurilor în serie, în presa online continuă să apară mai multe declaraţii şocante despre presupusele crime pe care le-ar fi comis acesta.

Totodată, au apărut şi primele imagini cu Stepan Găină şi detalii despre familia sa.

Vecina lui Găină a povestit în cadrul online emisiunii „Life MD Documentary” despre cum a fost bătură de femrier doar pentru că nu a permis ca animalele fermierului să intre în grădina sa.

Locuitorii din satul Bereozchi, raionul Anenii Noi, susţin că fermierul care ar fi terorizat mai mulţi ani localitatea este un bărbat înzestrat cu o constituţie atletică foarte puternică. Fost antrenor de judo, Stepan Găină ar fi cucerit în tinereţea sa mai multe medalii la campionate naţionale şi internaţionale.

Cu cca 40 de ani în urmă, Stepan Găină s-a căsătorit cu Ecaterina. Femeia este stabilită de mai mulţi ani cu traiul în Irlanda. Deşi locuiesc separat de mai mult timp, cei doi nu au divorţat oficial.

Stepan şi Ecaterina au împreună patru copii, doi băieţi şi două fete. O fiică locuieşte de mai mulţi ani în Canada, iar altă fiică este în Chişinău.

Unul din băieţi a decedat din cauza cirozei hepatice. Cel de al doilea fiu, care a făcut judo, se află în arest preventiv, fiind învinuit de complicitate cu tatăl său la comiterea unui unui omor.

Ecaterina Găină alături de una din fiicele sale/ Sursa foto: Life MD Documentary

Vecinii fermierului susţin că Stepan Găină se comporta ca un tiran cu membrii familiei sale. Şi-a legat fiul cu un lanţ la poartă, cerându-i să păzească gospodăria în loc de câine. Iar pe fiul care i-ar fi fost complice la un omor l-ar di bătut atât de crunt, încât ar fi sărit de la etaj ca să scape.

Stepan Găină avea şi o concubină – Polina Marinina. Femeia ar fi lucrat la vinăria Castelul Mimi din Bulboaca, raionul Anenii Noi. Pe pagina de Facebook Marinina a postat mai multe fotografii pe teritoriul vinăriei, în uniformă şi cu ecuson în piept.

Polina Marinina se află acum în arest la domiciliul din Bereozchi al concubinului, fiind suspectată de complicitate la comiterea crimelor.

Locuitorii din Bereozchi susţin că Polina seamănă izbitor cu Ecaterina, soţia lui Stepan Găină.

O vecină de a fermierului susţine că a rămas cu dizabilităţi după ce a fost bătută crunt de acesta. Şi că Găină s-a ales cu doar doi ani de închisoare, fiind eliberat înainte de termen.

Femeia femeie spune că suferă de dureri insuportabile de cap și nu poate coordona degetele de la mâna dreaptă. „La o mână am avut entorsă, la alta era fracturată încheietura. Degetele în trei locuri pânâ în prezent sunt traumate. În două locuri îmi e cusut capul. Cu timpul, starea mea de sănătătate s-a tot înrăutățit”, s-a plâns vecina lui Stepan Găină.

Victima spune că a fost atacată cu şapte ani în urmă, în ziua de Crăciun. Fermierul s-a supărat atunci pe vecină pentru că i-a cerut să aibă grijă de animale şi să nu le lase să intre în gospodăria ei.

„Veneam de la bunica, acasă. Nu am reușit, el îmi venea în întâmpinare, m-a apucat de gât, era în mănuși și m-a lovit cu țeava în cap. Mă trăgea de păr și mă lovea cu țeava în cap. Când stăteam să-mi dau ultima suflare, el și-a relaxat puțin mâinile pentru a apuca țeava cu ambele mâini, am fugit la vecină.

Am fugit șa vecină și i-am strigat să-l sune pe soț, Găină îmi luase telefonul meu. A ieșit soțul, i-a sunat fratelui său, au venit. Noi am chemat poliția, dar ne-au spus că e ora 22:00 și că nu au dreptul să intre în casa lui”, a spus victima.

Găină nu ţi-a recunoscut fapta, declarând la poliţie că este campion la judo şi nu îşi punea puterile cu o femeie.

Poliția Republicii Moldova a anunțat că dosarul penal a fost inițiat în luna septembrie, în urma dispariției unui bărbat de 61 de ani din satul Bereozchi. Principala ipoteză examinată de anchetatori este comiterea unui omor.

În data de 22 decembrie, au fost efectuate percheziții la mai multe gospodării care aparțin suspectului, procurate în perioada 2005 – prezent. Oamenii legii au ridicat hainele pe care bărbatul dispărut le-ar fi purtat în ziua dispariției, oseminte presupuse a fi de origine umană, obiecte cu urme specifice, precum și alte bunuri ce ar fi putut fi utilizate la comiterea infracțiunilor.

În prezent, terenurile ce aparțin suspectului sunt supuse unor cercetări minuțioase, cu utilizarea tehnicii speciale. Totodată, deșeurile provenite de la ferma de animale sunt evacuate și examinate de experții criminaliști.

Potrivit oamenilor legii, principalul suspect ar fi implicat în omorul mai multor persoane, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor victimelor. Bărbatul şi fiul său se află în prezent în arest preventiv, iar concubina fermierului, în arest la domiciliu.