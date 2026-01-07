Declaraţii despre presupusul ucigaş în serie de la Anenii Noi. Ar fi fost protejat de o rudă procuror

Republica Moldova. La două săptămâni de la reţinerea fermierului Stepan Găină din satul Bereozchi, raionul Anenii Noi, în presa online au apărut mai multe declaraţii şocante despre presupusele crime pe care le-ar fi comis acesta.

Fermierul este învinuit de dispariţia unei antreprenoare, cu 20 de ani în urmă. Dar şi de un fost angajat al lui Găină, care susţine că a scăpat ca prin minune şi s-a ascuns fiindu-i frică că va fi ucis.

Un activist civic de la Chişinău susţine public că fermierul din Bereozchi ar fi rudă cu un procuror influent de la Chişinău, care l-ar fi salvat de mai multe ori de dosare penale.

Rudele Lidiei Redico, o antreprenoare de 55 de ani din Chişinău, îl acuză pe Găină de dispariţia femeii în urmă cu 20 de ani. Aceasta a dispărut fără urmă în decembrie 2005, după trei an de coflict cu fermierul din Bereouchi.

În 2002, Stepan Găină ar fi cumpărat o casă pe strada Fierarilor din Chișinău, unde locuia şi Lidia Redico. La scurt timp, între cei doi ar fi izbucnit un conflict, după ce fermierul ar fi început o construcție ilegală chiar în dreptul ferestrei casei Lidiei Redco.

Litigiul a ajuns în instanță, iar pe durata procesului, spun rudele femeii, aceasta ar fi fost amenințată cu răfuiala și chiar moartea de către Stepan Găină și soția acestuia.

La sfârșitul lunii noiembrie 2005, femeia a câștigat procesul de judecată, fiind interzisă construcţia lui Stepan Găină. Iar pe 6 decembrie 2005, în jurul orei 19.00, Lidia Redico a dispărut de la domiciliu. Potrivit rudelor, în acea seară ar fi fost chemată la poartă de către un bărbat care s-ar fi prezentat drept polițist, iar din acel moment nu a mai fost văzută.

Rudele femeii au declarat că poliţia a refuzat iniţial să primească cererea şi că a fost nevoie de intervenţia unui deputat ca să pornească investigaţiile. Ulterior, Lidia Redico a fost declarată decedată de o instanţă de judecată, după ce oamenii legii nu au reuşit ani la rând să afle nimic despre dispariţia femeii.

După reţinerea lui Stepan Găină, fosta logodnică a fiului său a făcut declaraţii şocante despre fermier. Femeia a spus că fermierul i-ar fi mărturisit că ar fi ucis o femeie, iar apoi, ar fi fiert trupul acesteia timp de mai multe ore. Carnea ar fi fost dată animalelor, iar fațetele dentare din aur ar fi fost zmulse și păstrate ani la rând în podul casei.

Ulterior, Stepan Găină le-ar fi propus fiului său și viitoarei nurori să confecționeze din acestea verighete pentru cununia lor.

Rudele Lidiei Redico cred că este vorba de aceasta, deoarece avea proteze dentare din aur. Iar timpul relatat de fosta iubită a fiului lui Stepan Găină corespunde cu perioada dispariţiei Lidiei Redico.

Rudele Lidiei Redico aşteaptă ca Găină să mărturisească crima şi să le comunice unde sunt osemintele femeii ca să o poată înmormânta creştineşte.

Serghei Clâcean, un locuitor din Bereozchi, care a lucrat timp de doi ani la ferma lui Găină, a scăpat ca prinminune după ce fermierul ar fi încercat să-l ucidă. Fiind nevoit să se ascundă mai multe luni în altă localitate.

Bărbatul a povestit în cadrul emisiunii „Life MD Documentary” despre cum a fost atacat de Stepan Găină.

În vara anului 2025 Stepan Găina l-ar fi ademenit în beci și l-ar fi lovit cu putere cu un ciocan în cap.

Acesta își amintește cu groază cum fermierul a închis ușile la beci și la abandona acolo. Serghei susține că a stat acolo mai bine de o oră, iar din cauza gemăturilor de durere, un alt lucrător l-a auzit, iar stăpânul a fost nevoit să-i deschidă.

„ În ziua când m-a închis în garaj, după ce a fost nevoit să deschidă, el a venit să-mi aducă 50 de grame, apoi s-a dus după bandaj pentru a-mi lega capul, atunci eu am văzut ușa deschisă și am fugit pe jos până la Bulboaca”, a povestit bărbatul.

Serghei susține că în acea zi, Stepan Găină îi luase și telefonul mobil ca să nu poată apela la poliție sau ambulanță.

Poliția Republicii Moldova a anunțat că dosarul penal a fost inițiat în luna septembrie, în urma dispariției unui bărbat de 61 de ani din satul Bereozchi. Principala ipoteză examinată de anchetatori este comiterea unui omor.

În data de 22 decembrie, au fost efectuate percheziții la mai multe gospodării care aparțin suspectului, procurate în perioada 2005–prezent. Oamenii legii au ridicat hainele pe care bărbatul dispărut le-ar fi purtat în ziua dispariției, oseminte presupuse a fi de origine umană, obiecte cu urme specifice, precum și alte bunuri ce ar fi putut fi utilizate la comiterea infracțiunilor.

În prezent, terenurile ce aparțin suspectului sunt supuse unor cercetări minuțioase, cu utilizarea tehnicii speciale. Totodată, deșeurile provenite de la ferma de animale sunt evacuate și examinate de experții criminaliști.

Potrivit oamenilor legii, principalul suspect ar fi implicat în omorul mai multor persoane, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor victimelor. Bărbatul şi fiul său se află în prezent în arest preventiv, iar concubina fermierului, în arest la domiciliu.