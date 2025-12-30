O mamă a trei copii ar fi una dintre victimele îngropate în gospodăria suspectului din Anenii Noi. Muncitor: Eu eram următorul

O altă femeie despre care sătenii cred că s-ar număra printre victime se numea Tatiana. Aceasta avea în jur de 35–40 de ani, era mamă a trei copii și provenea dintr-o familie modestă. Oamenii din localitate spun că Tatiana muncea cu ziua la ferma suspectului, unde se ocupa de hrănirea animalelor și de curățenie.

„Tatiana a dispărut. Ea avea grijă de porcii lui. Avea 3 copii. A dispărut acum câțiva ani. Era tânără, avea circa 35–40 de ani. Doi dintre copii au murit, iar o fetiță îmi pare că trăiește cu bunica”, a povestit o vecină.

Sătenii afirmă că dispariția femeii ar fi fost semnalată la momentul respectiv, însă cazul nu ar fi fost investigat în mod activ atunci.

Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a declarat că ancheta vizează minimum trei victime, iar faptele investigate s-ar fi produs pe parcursul ultimilor 10–15 ani. Informațiile sunt confirmate de datele prezentate în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova și transmise de IPN.

Potrivit lui Cernăuțeanu, suspiciunile față de principalul bănuit au apărut încă din momentul sesizării dispariției unei persoane, în luna septembrie. Ulterior, oamenii legii au desfășurat acțiuni complexe de investigație.

„A fost infiltrat un ofițer sub acoperire în această măsură de investigație. A fost atrasă în proces și o persoană apropiată suspectului care a conlucrat cu poliția”, a declarat șeful IGP.

Ancheta a dus și la reținerea fiului principalului suspect, acesta fiind oprit în timp ce ar fi încercat să părăsească Republica Moldova. Potrivit poliției, tânărul este bănuit de complicitate la comiterea a cel puțin unei crime.

„Feciorul suspectului a fost reținut în momentul în care intenționa să părăsească Republica Moldova. Acesta este suspectat de complicitate la comiterea a cel puțin unei crime. Noi până acum nu am avut sesizări din partea cetățenilor din localitatea respectivă. E vorba de cel puțin trei persoane omorâte. Că sunt minimum trei persoane, asta e foarte clar”, a precizat Viorel Cernăuțeanu.

Șeful IGP nu exclude extinderea investigațiilor pe măsură ce apar noi probe. „După investigații am ajuns la concluzia că suspectul nu este implicat doar în crima pe care o investigam. Există bănuiala implicării și în alte infracțiuni. Chiar și acum experții fac cercetări la fața locului, centimetru cu centimetru. Sunt analizate deșeurile. Cu regret, constatăm infracțiuni și de acum 10–15 ani care au fost comise”, a explicat oficialul.

Poliția Republicii Moldova a anunțat că dosarul penal a fost inițiat în luna septembrie, în urma dispariției unui bărbat de 61 de ani din satul Beriozchi. Principala ipoteză examinată de anchetatori este comiterea unui omor.

În data de 22 decembrie, au fost efectuate percheziții la mai multe gospodării care aparțin suspectului, procurate în perioada 2005–prezent. Oamenii legii au ridicat hainele pe care bărbatul dispărut le-ar fi purtat în ziua dispariției, oseminte presupuse a fi de origine umană, obiecte cu urme specifice, precum și alte bunuri ce ar fi putut fi utilizate la comiterea infracțiunilor.

În prezent, terenurile ce aparțin suspectului sunt supuse unor cercetări minuțioase, cu utilizarea tehnicii speciale. Totodată, deșeurile provenite de la ferma de animale sunt evacuate și examinate de experții criminaliști.

Potrivit oamenilor legii, principalul suspect ar fi implicat în omorul mai multor persoane, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor victimelor. Bărbatul se află în prezent în arest preventiv.

Autoritățile subliniază că toate persoanele vizate în acest dosar beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legislației în vigoare, iar concluziile finale vor fi stabilite doar în urma expertizelor și a deciziilor instanțelor de judecată.