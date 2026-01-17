Incident rutier în Piatra Neamț. Mașină ajunsă în albia unui pârâu

Un accident rutier a avut loc sâmbătă dimineață, în municipiul Piatra Neamț, unde un autoturism în care se aflau patru persoane a părăsit partea carosabilă și a căzut în albia Pârâului Doamnei. Incidentul a fost semnalat autorităților printr-un apel la numărul unic de urgență 112, iar la fața locului au intervenit echipaje de pompieri și polițiști.

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț, pompierii au fost alertați sâmbătă, în jurul orei 8:45, cu privire la producerea accidentului rutier pe strada Pârâul Doamnei din municipiul Piatra Neamț.

„Un autoturism, în care erau patru persoane, a părăsit partea carosabilă şi a căzut în albia Pârâului Doamnei. La locul solicitării au fost alocate forţe şi mijloace de intervenţie de la Detaşamentul de pompieri Piatra-Neamţ şi IPJ”, au afirmat reprezentanţii ISU Neamţ.

La fața locului au intervenit echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Piatra-Neamț, precum și polițiști din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, pentru asigurarea zonei și evaluarea situației.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț au precizat că, la sosirea pompierilor, toate cele patru persoane aflate în autoturism erau deja ieșite din vehicul. Autoevacuarea s-a realizat fără sprijin specializat, iar ocupanții nu prezentau leziuni care să necesite intervenția echipajelor medicale.

„Ei au precizat că la sosirea pompierilor toate persoanele erau ieşite din maşină. Acestea nu au avut nevoie de îngrijiri medicale”, au transmis oficialii ISU Neamț.

Conform datelor comunicate, nu a fost necesară transportarea persoanelor implicate la spital, iar echipajele medicale nu au efectuat manevre de prim ajutor.

După stabilizarea situației, echipele de intervenție au acționat pentru asigurarea autoturismului și prevenirea oricăror riscuri suplimentare. Zona a fost verificată pentru a elimina eventuale pericole, inclusiv scurgeri de combustibil sau alte elemente care ar fi putut afecta siguranța publică.

Polițiștii prezenți la fața locului au efectuat verificări preliminare pentru a stabili circumstanțele în care autoturismul a părăsit partea carosabilă. În acest stadiu, autoritățile nu au comunicat informații suplimentare privind cauzele producerii accidentului.

Traficul în zonă nu a fost afectat pentru o perioadă îndelungată, iar intervenția s-a desfășurat fără incidente suplimentare.