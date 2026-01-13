Accident grav. 11 morți într-un microbuz condus de un adolescent

Un accident rutier tragic a avut loc luni în estul Boliviei, soldat cu moartea a 11 persoane, după ce un microbuz condus de un adolescent cu vârsta estimată între 13 și 14 ani s-a izbit de un copac, au informat autoritățile locale, potrivit AFP.

Incidentul a avut loc în apropierea satului Puerto Quijarro, în departamentul Santa Cruz, aproape de granița cu Brazilia.

Potrivit declarațiilor polițistului Miguel Lipe, responsabil cu ancheta, printre victime se numără patru minori și șapte adulți. „În acest moment, vorbim despre 11 persoane decedate”, a precizat oficialul pentru un post de televiziune local. Conform primelor investigații, șoferul minor a murit la locul accidentului, iar cauza impactului este în curs de stabilire.

Patru pasageri răniți au fost transportați imediat la un spital local, unde primesc îngrijiri medicale. Poliția a declarat că unele persoane din vehicul păreau să fie sub influența alcoolului, însă circumstanțele exacte care au dus la pierderea controlului microbuzului vor fi clarificate în urma anchetei.

Accidentele rutiere reprezintă o problemă majoră în Bolivia, unde, potrivit Ministerului de Interne, aproximativ 1.400 de persoane își pierd viața anual pe drumurile publice. Principalele cauze sunt neglijența șoferilor, lipsa respectării regulilor de circulație și defecțiunile tehnice ale vehiculelor.

Autoritățile avertizează în mod constant asupra riscurilor conducerii de către minori sau persoane necalificate, precum și asupra necesității respectării limitelor de viteză și a regulilor de siguranță rutieră.

Accidentul de la Puerto Quijarro a stârnit șoc în comunitatea locală, iar autoritățile au declarat că vor intensifica controalele și verificările în trafic pentru a preveni astfel de tragedii pe viitor. Ancheta urmează să stabilească exact motivele care au dus la pierderea controlului microbuzului și responsabilitățile tuturor celor implicați, inclusiv verificarea stării vehiculului și a condițiilor de transport al minorilor.

Impactul emoțional al tragediei este deosebit de puternic, având în vedere că printre victime se numără copii foarte mici, iar comunitatea locală a început deja organizarea sprijinului pentru familiile afectate.