Un copil de doi ani, ajuns în moarte cerebrală după o operație la Spitalul Județean Constanța

Familia unui copil de doi ani și cinci luni acuză personalul medical de la Spitalul Județean Constanța că nu i-ar fi oferit îngrijirea necesară după intervenția chirurgicală realizată în urma diagnosticului de volvulus intestinal. Ulterior, starea copilului s-a agravat, apărând septicemia și o disfuncție multiplă de organe. În prezent, copilul a fost transferat la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, unde se află în moarte cerebrală. „Este strigător la cer cum un copil ajunge în moarte cerebrală din cauza nepăsării, aroganței și lipsei de asumare a unor cadre medicale”, a spus un membru al familei, pentru Ziua de Constanţa.

Familia copilului a declarat, pentru sursa menționată anterior, că în noaptea de 17 spre 18 decembrie 2025, copilul, în vârstă de doi ani şi cinci luni, a acuzat dureri abdominale puternice. După câteva ore, acesta a fost dus la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde medicii au stabilit diagnosticul de volvulus intestinal cu necroză. Intervenţia chirurgicală a avut loc a doua zi, în jurul prânzului.

După intervenţia chirurgicală, starea de sănătate a copilului s-a agravat, cu septicemie şi disfuncţie multiplă de organe.

Familia susţine că băiatul nu ar fi fost consultat neurologic timp de trei zile după operaţie, că medicul de gardă ar fi lipsit 24 de ore în weekend şi că transferul către un spital de pediatrie ar fi fost întârziat.

Potrivit relatării familiei, pe 21 decembrie, copilul a fost transferat la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Bucureşti. Medicii au realizat un CT cerebral, care a indicat edem sever, blocarea fluxului sanguin cerebral, pneumotorax şi insuficienţă multiplă de organe, iar alte analize au confirmat moartea cerebrală.

„Este strigător la cer cum un copil ajunge în moarte cerebrală din cauza nepăsării, aroganței și lipsei de asumare a unor cadre medicale, într-un sistem în care empatia și responsabilitatea ar trebui să fie fundamentale, mai ales când este vorba despre viața unui copil”, a spus familia, pentru Ziua de Constanţa.

Familia băiatului a transmis un mesaj ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmând: „Câte vieţi sa mai piară să putem schimba ceva? Oamenii nu se vor schimba vreodată!”, susţinând că în spitalul din Constanţa „intri viu şi ieşi mort”.