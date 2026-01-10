Social

Un copil de doi ani, ajuns în moarte cerebrală după o operație la Spitalul Județean Constanța

Comentează știrea
Un copil de doi ani, ajuns în moarte cerebrală după o operație la Spitalul Județean ConstanțaCopil la spital. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Familia unui copil de doi ani și cinci luni acuză personalul medical de la Spitalul Județean Constanța că nu i-ar fi oferit îngrijirea necesară după intervenția chirurgicală realizată în urma diagnosticului de volvulus intestinal. Ulterior, starea copilului s-a agravat, apărând septicemia și o disfuncție multiplă de organe. În prezent, copilul a fost transferat la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, unde se află în moarte cerebrală. „Este strigător la cer cum un copil ajunge în moarte cerebrală din cauza nepăsării, aroganței și lipsei de asumare a unor cadre medicale”, a spus un membru al familei, pentru Ziua de Constanţa.

După intervenţia chirurgicală, starea de sănătate a copilului s-a agravat

Familia copilului a declarat, pentru sursa menționată anterior, că în noaptea de 17 spre 18 decembrie 2025, copilul, în vârstă de doi ani şi cinci luni, a acuzat dureri abdominale puternice. După câteva ore, acesta a fost dus la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde medicii au stabilit diagnosticul de volvulus intestinal cu necroză. Intervenţia chirurgicală a avut loc a doua zi, în jurul prânzului.

După intervenţia chirurgicală, starea de sănătate a copilului s-a agravat, cu septicemie şi disfuncţie multiplă de organe.

Copil în spital

Copil în spital. Sursa foto: dreamstime.com

Familia susţine că băiatul nu ar fi fost consultat neurologic timp de trei zile după operaţie, că medicul de gardă ar fi lipsit 24 de ore în weekend şi că transferul către un spital de pediatrie ar fi fost întârziat.

Plecarea care schimbă planurile Pro TV. Culisele unei decizii definitive
Plecarea care schimbă planurile Pro TV. Culisele unei decizii definitive
Ce servicii medicale sunt decontate pentru asigurați și neasigurați de la 1 ianuarie. Lista CNAS
Ce servicii medicale sunt decontate pentru asigurați și neasigurați de la 1 ianuarie. Lista CNAS

Copilul, în prezent în moarte cerebrală

Potrivit relatării familiei, pe 21 decembrie, copilul a fost transferat la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Bucureşti. Medicii au realizat un CT cerebral, care a indicat edem sever, blocarea fluxului sanguin cerebral, pneumotorax şi insuficienţă multiplă de organe, iar alte analize au confirmat moartea cerebrală.

„Este strigător la cer cum un copil ajunge în moarte cerebrală din cauza nepăsării, aroganței și lipsei de asumare a unor cadre medicale, într-un sistem în care empatia și responsabilitatea ar trebui să fie fundamentale, mai ales când este vorba despre viața unui copil”, a spus familia, pentru Ziua de Constanţa.

Mesajul pentru ministrul Sănătăţii

Familia băiatului a transmis un mesaj ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmând: „Câte vieţi sa mai piară să putem schimba ceva? Oamenii nu se vor schimba vreodată!”, susţinând că în spitalul din Constanţa „intri viu şi ieşi mort”.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:24 - Plecarea care schimbă planurile Pro TV. Culisele unei decizii definitive
09:17 - Situaţie incertă pentru şeful Procuraturii moldoveneşti. De ce va fi audiat repetat de Comisia Vetting
09:09 - Circulație îngreunată de ninsori în mai multe zone. Prognoza ANM pentru următoarele zile
08:59 - Cum poți pregăti acasă cel mai suculent burger cu vită și ou. Economisește câțiva zeci de lei și te bucuri de un gust...
08:48 - Ce servicii medicale sunt decontate pentru asigurați și neasigurați de la 1 ianuarie. Lista CNAS
08:41 - Pământul celor trei imperii!

HAI România!

Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89

Proiecte speciale