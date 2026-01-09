Curtea de Apel București menține arestarea preventivă în dosarul Potra

Curtea de Apel București a decis, vineri, menținerea măsurii arestării preventive în cazul mercenarului Horațiu Potra, precum și al fiului și nepotului său, Dorian Potra și Alexandru-Cosmin Potra, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 30 de zile. Cei trei se află în arest după ce au fost aduși în România din Dubai, în data de 20 noiembrie 2025.

Decizia instanței vine în cadrul procedurii de verificare a legalității și temeiniciei măsurilor preventive și nu este definitivă, putând fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.

Potrivit soluției pe scurt publicate pe portalul instanțelor, Curtea de Apel București a decis următoarele:

„În baza art. 348 Cod procedură penală rap. la art. 207 alin. 4, 6 Cod procedură penală constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive dispuse faţă de inculpaţii Potra Horaţiu, Potra Dorian şi Potra Alexandru-Cosmin”.

Instanța a stabilit menținerea arestării preventive „până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 30 de zile”, în condițiile prevăzute de lege.

Horațiu Potra a fost reținut în Dubai în luna septembrie 2025. Acesta a fost de acord să fie adus în România, fapt care a permis derularea rapidă a procedurilor, în contextul în care între România și Emiratele Arabe Unite nu există un tratat de extrădare. Pe 20 noiembrie 2025, Potra a fost adus în țară împreună cu fiul și nepotul său.

La data de 21 noiembrie 2025, față de toți cei trei a fost dispusă măsura arestării preventive pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive.

Horațiu Potra a fost trimis în judecată alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și alți 20 de inculpați. Procurorii susțin că grupul ar fi acționat pentru destabilizarea României, în contextul politic generat de anularea alegerilor prezidențiale.

În rechizitoriu, anchetatorii au reținut că, după hotărârea Curții Constituționale din 6 decembrie 2024, prin care au fost anulate alegerile prezidențiale, în dimineața zilei de 7 decembrie 2024, Călin Georgescu s-a întâlnit cu Horațiu Potra, „în condiții de clandestinitate”, la un complex de echitație din Ciolpani, județul Ilfov.

Potrivit actului de sesizare a instanței, procurorii susțin că, în cadrul întâlnirii de la Ciolpani, cei doi ar fi discutat un plan prin care Potra și persoane din anturajul său, cu pregătire militară, urmau să desfășoare „acțiuni violente cu caracter subversiv”, menite să deturneze manifestațiile pașnice existente la acel moment.

Anchetatorii arată că strategia urmărea „prin contagiune emoţională şi comportamentală dublată de manipularea emoţiilor colective, în contextul unui moment de maximă tensiune socială, schimbarea ordinii constituţionale ori îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat”.

Procurorii mai afirmă că Horațiu Potra ar fi coagulat un grup paramilitar format din 21 de persoane, pe care l-ar fi coordonat direct. Potrivit anchetei, membrii grupului urmau să se deplaseze spre București cu șapte autoturisme, având ca obiectiv declanșarea unor proteste față de autoritățile statului.

Aceste proteste ar fi urmat să fie deturnate în „acțiuni violente apte să desăvârșească politica revizionistă” atribuită lui Călin Georgescu, în scopul „împiedicării exercitării puterii legitime în stat și al asigurării reconfigurării ordinii constituționale”.

În noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, polițiștii au instituit filtre rutiere în zonele Balotești–Săftica din județul Ilfov, Mănești și Cornești din județul Dâmbovița, precum și în Capitală. În urma controalelor efectuate, în vehiculele oprite au fost găsite cuțite tip briceag, pumnale, cuțite cu lama lungă, bastoane telescopice, spray-uri iritant-lacrimogene, boxuri, topoare și cozi de topoare, pistoale, precum și materiale pirotehnice din categoria celor mai periculoase.

Anchetatorii susțin că aceste materiale aveau „potențial de a produce explozii puternice care ar fi putut provoca pagube imense, răni grave și deces”.

În concluzia rechizitoriului, procurorii afirmă că urmarea imediată a acțiunilor celor 22 de inculpați a constat în punerea în pericol a securității naționale, prin crearea unei stări de pericol pentru ordinea constituțională și pentru valorile sociale care protejează exercitarea puterii de stat în condițiile legii.

Dosarul se află în prezent în faza de judecată, iar măsurile preventive vor fi supuse unor verificări periodice, conform prevederilor Codului de procedură penală.