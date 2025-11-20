Horațiu Potra, adus în România cu escorta poliției. Pentru ce era căutat asociatul lui Călin Georgescu

Patronul de trupe de mercenari Horațiu Potra, unul dintre cei mai apropiați asociați ai fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu, este adus la această oră în România sub escorta poliției, potrivit televiziunilor de știri.

În urmă cu trei săptămâni, Horațiu Potra a transmis, prin intermediul avocaților săi Christiana Mondea și Șerban Moga, că vrea să revină voluntar în țară și să se predea autorităților din România.

„Această hotărâre nu este una impusă, ci un gest asumat, de demnitate și curaj, al unor oameni care doresc să își dovedească nevinovăția în mod deschis, în fața justiției române. Deși aveau șanse Deși aveau șanse reale și considerabile de a evita extrădarea din Emiratele Arabe Unite, familia Potra a ales calea cea mai grea, dar și cea mai onestă: să se întoarcă acasă, să își confrunte acuzațiile și să își curețe numele”, au anunțat avocații.

„Nu mă ascund și nu am de ce să mă ascund. Îmi e dor de familie și vreau să pot privi lumea în ochi, știind că am ales adevărul, nu frica", a fost mesajul lui Horaţiu Potra.

Pe 16 octombrie, procurorul general Alex Florența a declarat că investigațiile în cazul lui Horațiu Potra scot la iveală indicii clare privind implicarea unor persoane din instituțiile statului, în dosarul de implicare într-o tentativă de lovitură de stat. Cercetările în acest dosar vizează modul în care armele și sumele consistente de bani găsite la perchezițiile din locuința lui Potra au fost aduse în România, a mai spus, atunci, procurorul general.

„Nu s-a putut stabili exact momentul în care a fost introdus acel armament în România. Sunt elemente care în momentul de față fac obiectul unei anchete separate, pentru a analiza prin prisma datelor pe care deja le avem modul în care acest armament și sumele de bani au intrat în România pentru a fi folosite”, a spus, atunci, Florența.

„Este evident că armamentul a fost introdus în România cu sprijinul unor funcționari”, a adăugat acesta.

Reamintim că Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai, la scurt timp după ce au fost trimiși în judecată alături de Călin Georgescu, în dosarul privind tentativa de lovitură de stat.

Potra este acuzat de „tentativă la comiterea de acțiuni împotriva ordinii constituționale”, „nerespectarea regimului armelor și munițiilor”, „operațiuni ilegale cu articole pirotehnice” și „instigare publică”.

Anchetatorii arată că planul pus la cale de gruparea lui Horațiu Potra urmărea organizarea unui protest pe 8 decembrie 2024, în fața Catedralei Mântuirii Neamului, care ar fi trebuit să se transforme într-o „masă de manevră pentru acțiuni subversive”.

Evenimentul, inițiat la cererea lui Călin Georgescu, ar fi fost deturnat de Potra într-o manifestație violentă, acesta având rolul de a coordona operațiunea și de a aduce mercenari înarmați pentru a genera confruntări.

Potrivit Parchetului, rețeaua condusă de Potra dispunea de un arsenal periculos, ce includea materiale pirotehnice de mare putere și numeroase obiecte capabile să producă distrugeri și panică. Scopul, spun procurorii, era destabilizarea ordinii publice și crearea unei situații de haos în timpul protestului, care să servească intereselor grupării.