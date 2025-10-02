Liderii europeni, interesați de cazul Călin Georgescu. Nicușor Dan: „Mulți mi-au cerut o copie”

Președintele Nicușor Dan a declarat la Copenhaga că România nu va mai trece printr-o situație similară celei din 2024, când alegerile prezidențiale au fost anulate din cauza suspiciunilor de influență externă și nereguli electorale. El a prezentat liderilor europeni raportul procurorului general Alex Florența privind acțiunile fostului candidat Călin Georgescu.

„Am venit cu documentul și foarte mulți dintre oamenii cu care am discutat mi-au cerut o copie și au zis că vor citi pe avionul de întoarcere. A existat interes”, a spus președintele întrebat de reacția liderilor europeni.

Președintele României, Nicușor Dan, a confirmat joi, în cadrul unei conferințe de presă, că va prezenta raportul complet privind anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, un document elaborat de Procurorul General al României.

Raportul vizează în detaliu acțiunile care au dus la anularea scrutinului, incluzând investigații privind ingerințele externe și manipularea informațională online.

În analiza procurorilor, prezentată acum și partenerilor europeni, s-a constatat existența unui mecanism sofisticat de propagandă, folosit pentru a influența electoratul. „Acel mecanism are trei etape – site care aparent este legat de viața curentă, medicină alternativă, în care găsești o știre surpriză, pe care te duci, faci click, te duci într-un alt site și de acolo te duci într-un site clonă al unei televiziuni cum e a dumneavoastră sau în orice caz un site foarte respectabil, și se pare că știrea aia chiar e adevărată”, a detaliat președintele. El a subliniat că manipularea pe rețelele sociale, în special pe TikTok, a fost una dintre cele mai eficiente metode folosite pentru a influența opinia publică, menționând că „hashtag-ul Georgescu a fost foarte sus în topul mondial”.

Întrebat dacă raportul include și soluțiile adoptate de autoritățile române pentru a contracara aceste acțiuni, Nicușor Dan a explicat că tema va fi dezbătută în cadrul unei sesiuni dedicate în Consiliul European. „O să fie o discuție despre ce face fiecare pentru a combate asta”, a spus președintele, adăugând că România a venit cu inițiativa de a aduce raportul în atenția liderilor europeni. „E inițiativa noastră, da, pentru că a fost o întrebare și acum avem răspunsuri”, a declarat șeful statului.

Pe lângă tema interferențelor externe, o altă chestiune majoră dezbătută a fost proiectul „zidului antidrone”, o măsură comună a țărilor de pe Flancul Estic al NATO menită să protejeze infrastructura critică și zonele de frontieră de atacuri aeriene. „Da, a fost. Multă, multă parte din discuția de ieri a fost pe subiectul acesta, da”, a confirmat președintele, subliniind importanța acestei inițiative pentru securitatea regională.

Întrebat despre stadiul proiectului, Nicușor Dan a precizat că momentan se lucrează la planul de acțiune. „Pentru moment discutăm de o schiță a unui plan de acțiune. Deci mai întâi o să avem planul de acțiune și după aceea, eventual, lideri care să coaguleze”, a explicat el, menționând că procesul este încă în fază de coordonare între statele membre și structurile militare.

Președintele a recunoscut că nu toate statele membre au o poziție identică față de ideea „zidului antidrone”, dar a insistat că amenințarea nu mai este una localizată. „Există nuanțe în discuție, există nuanțe, dar deja nu mai este o chestiune de vecinătate cu Rusia. Pentru că ați văzut evenimente care s-au întâmplat la aeroporturi la care nu au fost drone care au parcurs din Rusia sau din Belarus până la respectivul aeroport. Deci este o amenințare cu care ne confruntăm în momentul ăsta”, a spus șeful statului.

În privința implementării concrete, președintele Nicușor Dan a menționat că detaliile tehnice și de finanțare urmează să fie stabilite de miniștrii apărării din statele participante. „Aici a fost o discuție politică care s-a dus în ultima ei parte și pe partea de finanțare. Pe chestiunea operațională, sunt miniștrii de apărare care se întâlnesc mult mai des decât se întâlnesc liderii țărilor”, a declarat acesta. În încheiere, președintele a precizat că proiectul ar putea deveni operațional „în câteva luni”.