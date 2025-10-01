Justitie Breaking news

Ce sumă ar fi primit, de fapt, Călin Georgescu de la Bogdan Peșchir. Cele trei componente certe care conturează dosarul Georgescu - Potra

Ce sumă ar fi primit, de fapt, Călin Georgescu de la Bogdan Peșchir. Cele trei componente certe care conturează dosarul Georgescu - Potra
Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit într-un interviu acordat Euronews despre cele trei componente cunoscute în prezent în „Dosarul Călin Georgescu”.

Șeful statului a menționat posibila implicare a Rusiei, o finanțare suspectă în care apare numele lui Bogdan Peșchir și legături cu rețeaua coordonată de Horațiu Potra.

Cele trei componente prezentate de Nicușor Dan

Președintele a explicat că dosarul are în acest moment trei direcții principale de anchetă. Prima se referă la interferența rusă pe rețelele de socializare, pentru care există dovezi parțiale.

„Avem oferite site-uri și metode de promovare care duc către Rusia. Dar nu la toate site-urile și la toate metodele lor de promovare, unele lipsesc”, a declarat Nicușor Dan.

Angajați CFR Marfă, implicați într-un dosar penal de furt calificat
Cum a devenit experimentul Insula Iubirii un succes. Dezvăluirile lui Alex Fotea
A doua direcție privește finanțarea campaniei lui Călin Georgescu, unde apare numele lui Bogdan Peșchir, cunoscut online drept „BogPr”. „Pe partea de finanțare avem dovada aceea cu domnul Peșchir care a plătit 1 milion de euro, noi estimăm că ar fi vorba de 20 de milioane de euro”, a spus președintele.

Cea de-a treia direcție este legată de rețeaua Potra, considerată cea mai bine documentată până acum. „Avem și cadrul general pe care nu îl aveam în 2024, era ceva abstract, un război hibrid cu ceva exemple din Republica Moldova. (…) Acum am devenit atenți la rapoarte ale serviciilor din țările partenere, NATO, UE, în care în toate se vorbește de interferențe nu doar în România, ci și în spațiul european”, a precizat șeful statului.

Călin Georgescu

Călin Georgescu. Sursa foto: Facebook/Călin Georgescu

Posibile legături cu corupția anilor ’90–2000

Nicușor Dan a mai adăugat că există suspiciuni privind sprijinul primit de Călin Georgescu din partea unor persoane influente în trecut.

„Eu am intuiția că în spatele lui Călin Georgescu au fost niște oameni din corupția anilor ’90-2000. Să ajungem la o probă trebuie să verificăm circuitul unor bani, iar acest lucru va lua timp”, a afirmat președintele.

Astfel, ancheta nu se limitează doar la aspectele de influență externă, ci și la posibile conexiuni interne, care ar putea demonstra existența unui mecanism complex de sprijin financiar și politic.

Rolul Chinei și implicarea TikTok

Un alt element adus în discuție de Nicușor Dan privește informațiile transmise de compania TikTok, deținută de statul chinez.

„Compania, a statului chinez, spune că modul în care a fost influențată această platformă a fost un operator statal. Ei spun asta în corespondența pe care au avut-o cu Parchetul. (…) În câteva luni, poate un an, o să avem o imagine mult mai completă”, a explicat șeful statului.

Această declarație sugerează că investigațiile nu se rezumă doar la Rusia, ci privesc și alte posibile state implicate în războiul informațional.

Nicusor Dan

Nicusor Dan. Sursă foto: Facebook

Obiectivul Moscovei: o conducere prietenoasă la București

Președintele României a precizat că obiectivul principal al Rusiei era instalarea unei conduceri favorabile la București, care să se distanțeze de Uniunea Europeană.

„Își doreau să obțină o conducere prietenoasă care să se disocieze de UE. Rusia încearcă să influențeze alegeri peste tot în Europa, iar o conducere într-un stat mare ca România ar fi fost un câștig pentru ei”, a spus Nicușor Dan.

Astfel, România devenea o țintă strategică pentru Moscova, iar destabilizarea procesului electoral ar fi avut implicații majore la nivel regional.

Detalii despre rețeaua Potra

În ceea ce privește rețeaua coordonată de Horațiu Potra, Nicușor Dan a afirmat că aceasta este documentată în detaliu de procurori.

„Ce a documentat Parchetul foarte bine legat de Potra a fost modul lor de operare, cine ar fi urmat să vină la București, cum s-ar fi întâlnit în fața sediului CCR. Este la fel de bine documentată și întâlnirea dintre ei și Călin Georgescu. Nu cunoaștem în acest moment dacă ei primeau ordine doar de la Georgescu și nici circuitele de bani dintre ei”, a precizat șeful statului.

Acest segment al anchetei pare a fi cel mai avansat, însă rămân multe necunoscute în privința finanțării și a coordonării între actorii implicați.

