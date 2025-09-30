Nicușor Dan, despre dosarul anulării alegerilor: „Există un război hibrid pe care Rusia îl duce în Europa”

Nicușor Dan a dezvăluit că în dosarul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 au apărut probe noi care indică o implicare directă a Rusiei în campaniile electorale din România, inclusiv prin finanțarea unor campanii de publicitate online. Șeful statului a precizat că analiza dosarului relevă un context complet schimbat față de cel de anul trecut.

„Am citit tot dosarul. Mai important este că față de noiembrie 2024 avem mult mai multe elemente și de context și specifice... Avem dovadă că au fost mai multe site-uri unde au fost folosite firme de publicitate din Rusia”, a declarat președintele României.

Aflat la Timișoara, președintele Nicușor Dan a confirmat că în investigația legată de anularea alegerilor prezidențiale din 2024 au fost descoperite elemente noi care indică implicarea Rusiei în procesul electoral din România. Potrivit acestuia, autoritățile dispun acum de informații suplimentare privind finanțarea unor campanii de publicitate online provenite din surse rusești, ceea ce ridică nivelul de gravitate al situației. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă care a urmat participării sale la forumul „Europa la răscruce – Securitate, Prosperitate și Viitorul Nostru Comun”.

Șeful statului a precizat că a analizat personal dosarul, subliniind diferențele majore dintre datele disponibile în toamna anului trecut și cele obținute în prezent.

„Am citit tot dosarul. Mai important este că față de noiembrie 2024 avem mult mai multe elemente și de context și specifice. Sunt diferite rapoarte ale unor țări europene care spun că pentru ei este un nivel de evidență că există un război hibrid pe care Rusia îl duce în Europa, inclusiv în România”, a explicat Nicușor Dan.

În continuare, președintele a menționat existența unor dovezi concrete privind interferențele online din campania electorală.

„Mi-a plăcut foarte mult raportul procurorului general. Noi aveam pe componentă finanțare externă o probă – acel milion de euro de la Peșchir. Pe componenta de destabilizare aveam componenta pe gruparea Potra. Nu aveam până la raportul parchetului o dovadă că Rusia a interferat cu publicitatea în campania electorală. Avem dovadă că au fost mai multe site-uri unde au fost folosite firme de publicitate din Rusia. Este un fapt dezvăluit de Parchetul General”, a detaliat șeful statului, adăugând că „nu avem încă imaginea completă a ceea ce s-a întâmplat în noiembrie, dar în câteva luni sperăm să prezentăm întregul tablou”.

Șeful statului a evidențiat faptul că noile probe întăresc concluzia că Rusia desfășoară un „război hibrid” la scară europeană, vizând direct stabilitatea politică a României și a altor țări din regiune.

Nicușor Dan a precizat că aceste date vor fi prezentate și în cadrul reuniunii de la Copenhaga, unde urmează să discute cu liderii europeni despre coordonarea unui răspuns comun la tentativele de influențare și destabilizare venite dinspre Moscova.

În cadrul evenimentului Timișoara Cities Summit, șeful statului a subliniat importanța orașelor ca motoare de dezvoltare și integrare europeană, afirmând că administrațiile locale reprezintă primele niveluri la care cetățenii simt efectele deciziilor europene. El a arătat că politicile urbane și investițiile în infrastructură, digitalizare și sustenabilitate pot accelera apropierea țărilor candidate de standardele Uniunii Europene.

Președintele a insistat asupra ideii că aderarea României la Uniunea Europeană, chiar dacă a avut loc într-un moment de nepregătire administrativă și instituțională, a fost o decizie strategică, care a schimbat profund direcția țării. „Faptul că România a fost acceptată în Uniune a obligat-o să se schimbe din interior, să își reformeze instituțiile și să își ridice standardele”, a explicat Nicușor Dan, subliniind impactul pozitiv pe termen lung al acestui proces.

În același context, liderul de la București a adăugat că Uniunea trebuie să adopte o abordare echilibrată față de statele aflate pe drumul extinderii, în special cele din Balcanii de Vest și din Parteneriatul Estic. El a subliniat că „ridicarea prea înaltă a ștachetei” riscă să descurajeze reformele, în timp ce „o abordare graduală” ar putea consolida stabilitatea democratică și economică în întreaga regiune.