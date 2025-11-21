Horațiu Potra, fiul și nepotul său, rămân în arest pentru 30 de zile. Update

Mercenarul Horațiu Potra, împreună cu fiul său, Dorian Potra, și nepotul său, Alexandru Cosmin Potra, au fost aduși vineri dimineață la Curtea de Apel București, unde judecătorii au decis arestarea lor preventivă pentru 30 de zile. Cei trei au la dispoziție 48 de ore pentru a contesta decizia.

Primul adus a fost Dorian Potra, într-o dubă a mascaților înarmați, urmat de nepotul său, Alexandru Cosmin Potra, în a doua dubă, iar ultima mașină a Poliției l-a adus pe Horațiu Potra.

Horațiu Potra a fost adus în România joi, cu o cursă aeriană din Dubai, fiind preluat de polițiști de la Aeroportul Otopeni. Alături de el s-au aflat fiul și nepotul său, iar toți trei au fost duși în Arestul Central. Pe 29 septembrie 2025, autoritățile din Emiratele Arabe Unite i-au reținut pe cei trei, iar autoritățile române au declanșat procedura de extrădare.

Horațiu Potra a fost trimis în judecată împreună cu fostul candidat la președinție Călin Georgescu și alți 20 de inculpați. Aceștia sunt acuzați de infracțiuni grave pentru destabilizarea României.

Potrivit procurorilor, în dimineața de 7 decembrie 2024, Georgescu s-ar fi întâlnit cu Potra la un complex de echitație din Ciolpani, județul Ilfov, în condiții clandestine. Anchetatorii susțin că Potra acționa în zone de conflict internațional, desfășura acțiuni de recrutare și instruire paramilitară și l-a susținut pe Georgescu înainte și în timpul campaniei electorale, pregătind manifestațiile de la acea perioadă.

Procurorii arată că la întâlnirea de la Ciolpani s-a discutat un plan conform căruia Potra și persoanele din anturajul său, cu pregătire militară, urmau să desfășoare acțiuni violente cu caracter subversiv pentru a deturna manifestațiile pașnice. Strategia ar fi urmărit, prin manipularea emoțiilor colective și contagiune comportamentală, schimbarea ordinii constituționale sau îngreunarea exercitării puterii de stat.

În rechizitoriu se precizează că Georgescu ar fi susținut și întărit „rezoluția infracțională” a lui Potra, inclusiv prin contactarea liderilor unor organizații radical-naționaliste și transmiterea de mesaje alarmiste susținătorilor săi.

Potrivit anchetatorilor, Horațiu Potra a coagulat un grup paramilitar de 21 de persoane, stabilind să se deplaseze cu șapte mașini spre București pentru a declanșa proteste care urmau să fie deturnate în acțiuni violente, cu scopul împiedicării exercitării puterii legitime în stat și reconfigurării ordinii constituționale.

În noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, polițiștii au instituit filtre în zonele Balotești-Săftica (Ilfov) și Mănești și Cornești (Dâmbovița), precum și în București, oprind și controlând mașini în care au fost descoperite arme albe, spray-uri cu piper, box-uri, topoare și materiale pirotehnice periculoase, cu potențial de a provoca răni grave sau decese.

Anchetatorii concluzionează că acțiunile celor 22 de inculpați au pus în pericol securitatea națională, ordinea constituțională și valorile sociale care protejează exercitarea puterii de stat.

Publicația britanică The Guardian a relatat că persoane de origine rusă, apropiate de Kremlin, au încercat să oprească extrădarea lui Potra din Dubai. Efortul ar fi fost coordonat de Igor Spivak, șeful Societății Ruse pentru Orientul Mijlociu, și de Igor Kalinin, un intermediar rus născut în Moldova. Nivelul implicării directe a Moscovei rămâne neclar.

Avocații lui Horațiu Potra, Christiana Mondea și Șerban Moga, care îl reprezintă și pe fiul și nepotul acestuia, au negat orice implicare a Rusiei și au precizat că nu există avocați ruși implicați în procedura de extrădare. „Pot să vă confirm cu toată sinceritatea posibilă că nu există nicio implicare a Rusiei în povestea asta cu Dubai, România, extrădare, dosar penal. Suntem doar eu și colegul meu Moga”, a declarat Mondea.