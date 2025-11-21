Călin Georgescu rămâne sub control judiciar în dosarul în care este acuzat de promovarea ideilor fasciste și legionare. Decizie definitivă

Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, rămâne sub control judiciar în dosarul în care este acuzat, printre altele, de promovarea ideilor fasciste și legionare.

„ Instanța a constatat legalitatea și temeinicia măsurii luate anterior de procurorul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție prin ordonanța nr. 2226/221/P/2023/d1 din 26 februarie 2025, măsură care a fost ulterior modificată. Cererea de revocare a controlului judiciar a fost respinsă ca neîntemeiată, iar cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia”, se arată în minuta Judecătoriei Sectorului 1.

Pe durata măsurii preventive, Georgescu are interdicția de a părăsi țara fără încuviințarea autorităților judiciare. De asemenea, nu are voie să posteze pe rețelele de socializare conținut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost trimis în judecată de Parchetul General pe 2 iulie 2025 pentru promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război, precum și pentru promovarea ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată, cinci acte materiale fiind vizate.

Procurorii susțin că Georgescu a promovat astfel de idei și concepții în mai multe rânduri: 16 iunie 2020, septembrie 2020, 2 octombrie 2021, 1 septembrie 2024 și 16 mai 2025. În documentele oficiale se arată că scopul era „mobilizarea în masă a națiunii în vederea regenerării și renașterii acesteia prin palingeneză – crearea omului nou, sub cupola misticismului creștin ortodox, inclusiv prin acceptarea implicită a folosirii unor mijloace violente”, pentru a crea premisa apariției unui „lider carismatic, predestinat și autoritar”.

Procurorii mai arată că Georgescu a glorificat trecutul istoric în contrast cu prezentul, afectând astfel demnitatea „comunității naționale” și plasând-o „în sfera statutului de victimă, ca urmare a acțiunilor unor inamici ai statului, artificial identificați sub forma unor actori statali externi”. În plus, el ar fi promovat un ultranaționalism populist cu un nucleu mitic creștin și l-a elogiat mareșalul Ion Antonescu, condamnat pentru crime de război, prezentându-l ca erou național.

Procurorii au mai acuzat și reproducerea, aproape identică, a gesturilor, tonului vocii și salutului legionar al lui Antonescu. Un exemplu concret este discursul susținut de Georgescu la 2 octombrie 2021, în Piața Universității din București, la un protest împotriva restricțiilor impuse în contextul pandemiei de COVID-19.

De asemenea, procurorii au mai scris în rechizitoriu că Georgescu a făcut afirmații elogioase despre Corneliu Zelea Codreanu, Ion Moța și alte figuri ale Mișcării Legionare, prin interviuri, declarații și postări online, pentru a modifica percepția publică asupra acestei mișcări istorice și pentru a încerca normalizarea ideilor legionarismului.

Pentru infracțiunile de promovare a cultului persoanelor vinovate de crime de război și a ideologiilor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, Codul penal prevede pedepse între trei luni și trei ani de închisoare și interzicerea unor drepturi. În cazul în care faptele sunt săvârșite în formă continuată, limita maximă a pedepsei poate fi majorată cu încă trei ani. Rechizitoriul a fost transmis Judecătoriei Sectorului 1 București, instanța competentă să judece cauza în fond.