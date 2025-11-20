Cazul Călin Georgescu, avertisment pentru întreaga Europă: Manipulare masivă pe TikTok. Raport

Un raport al The Balkan Free Media Initiative arată că manipularea masivă a algoritmilor de pe TikTok, care a dus la anularea alegerilor prezidențiale din România în 2024, se extinde acum în Bulgaria și Kosovo. Investigația detaliază modul în care rețelele de boți, conținutul direcționat și promovările ascunse reușesc să influențeze electoratul tânăr și să depășească capacitatea de reacție a autorităților, „transformând mediul digital într-un factor capabil să răstoarne procese democratice în întreaga Europă”.

Autorii raportului explică faptul că anularea alegerilor din România nu a fost doar o criză internă, ci un precedent european. În prefața documentului, jurnalistul Eric Jozsef subliniază că pentru prima dată nu fraudele clasice au viciat un scrutin, ci manipularea sistematică a algoritmilor.

Potrivit acestuia, rețelele sociale au devenit un „al doilea front” în care se decide viitorul politic al statelor, iar Europa nu are încă instrumentele necesare pentru a contracara amenințările din mediul digital.

Capitolul dedicat României detaliază mecanismele prin care campania lui Călin Georgescu a reușit să depășească barierele normale de vizibilitate. Strategia s-a bazat pe două direcții: crearea de mesaje adaptate publicului tânăr, distribuite intens în comunități unde încrederea în politicienii tradiționali era scăzută și umflarea artificială a interacțiunilor, prin rețele de conturi automate, aprecieri cumpărate și distribuiri orchestrate.

Aceste tactici au declanșat un efect de bulgăre de zăpadă: aparentul interes pentru candidat a făcut algoritmul TikTok să îi promoveze masiv clipurile, ceea ce a dus la o expunere enormă. În doar câteva săptămâni, Georgescu a acumulat sute de mii de urmăritori și milioane de reacții, urcând de la un statut periferic la câștigarea primului tur al alegerilor – rezultat invalidat ulterior de Curtea Constituțională.

După anularea scrutinului, autoritățile române au adoptat reguli mai stricte pentru campaniile online, iar TikTok a format o echipă dedicată pentru a identifica activitățile suspecte, potrivit raportului:

„Cu toate acestea, monitorizările independente arată că anumite tipare de comportament neautentic au continuat să existe, chiar dacă la un nivel mai redus”. Raportul mai arată că situația din România se repetă în forme similare în Bulgaria și Kosovo, unde operațiunile digitale exploatează breșe legislative și infrastructuri mediatice vulnerabile”.

Documentul critică atât instituțiile naționale, cât și cele europene pentru răspunsul lor lent. Printre problemele identificate:

-lipsa unor campanii de informare privind riscul consumului de știri manipulative în timpul alegerilor;

-absența unei coordonări eficiente între instituțiile responsabile;

-reguli electorale depășite, care nu țin pasul cu finanțarea campaniilor digitale;

-lipsa unor ghiduri clare pentru platformele sociale în aplicarea legislației europene privind serviciile digitale.

Această incoerență a făcut ca unele platforme, precum TikTok, să reacționeze haotic: fie insuficient, fie excesiv, afectând inclusiv conținut civic legitim.

În final, raportul propune o serie de soluții: de la modernizarea legislației electorale și transparență totală privind reclamele politice, până la mecanisme tehnice de identificare a activităților artificiale: „Ceea ce s-a întâmplat în România ar trebui să fie un avertisment pentru întregul continent, nu doar un episod izolat”.