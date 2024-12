Politica Călin Georgescu recunoaște că a fost la herghelia „Jabra Horse”







Călin Georgescu a recunoscut că „a fost recent” la herghelia „Jabra Horse”, locul unde a avut loc întâlnirea dintre Potra și mercenarii săi.

Georgescu a recunoscut că „merge des” la Herghelia Jabra

Călin Georgescu a recunoscut la Realitatea Plus, luni seară, că „a fost recent” și că „merge des” la herghelia sirianului, unde a avut loc cel puțin o întâlnire conspirativă între Horațiu Potra și mercenarii săi.

Cetățeanu sirian care deține herghelia a afirmat că îl cunoaște pe Călin Georgescu, fostul candidat la președinție și că acesta a învățat să călărească la herghelia deținută de el.

Georgescu nu recunoaște că a participat sâmbătă la întâlnirea cu Potra

Georgescu a fost întrebat dacă a participat sâmbătă la întâlnirea conspirativă, fostul candidat la prezidențiale cu discurs pro-legionar a evitat răspunsul, afirmând doar că vizitează frecvent herghelia.

„Dacă este vorba de asta, am filmat la călărie. Destul de des mă duc acolo. Am fost recent, mă duc curent, dar nu înseamnă că am avut întâlnirile despre care se spune în spațiul public.

Se știe că am încredere în oamenii mei militari în Legiunea Străină.

Dar domnul Potra nu îmi e apropiat, de ce ar fi trebuit să spun ceva despre cineva (care nu îi e apropiat, n.red.)”.

Călin Georgescu spune că Potra „nu face parte din cercul de prieteni”

Fostul candidat pro-rus și-a schimbat declarațiile și a recunoscut că îl cunoaște pe Horațiu Potra, asta după ce duminică, în aceeași emisiune, a Ancăi Alexandrescu, a declarat că nu îl cunoaște, cu toate că moderatoarea emisiunii l-a întrebat în mod repetat dacă îl cunoaște sau nu pe Potra.

„Ca persoană publică m-am văzut cu sute, mii de oameni. Eu, ca persoană publică, m-am văzut cu foarte mulți oameni.

Aveam nevoie de gărzi de corp. Gărzile mele de corp sunt din Legiunea Străină.

Este irelevant, nu sunt din cercul meu de apropiați. Sunt de acum câțiva ani de zile (fotografiile, n.red.)”, a mai afirmat Georgescu.

Jabara Mohamed, proprietarul fermei de cai, a afirmat că Georgescu a fost sâmbătă la întâlnirea, la care au fost Potra și alți indivizi. Acesta a mai declarat și că aici, la herghelia din Ciolăpani, a învățat tehnici de echitație.

Mai mult, el a spus că acel cal alb care apare în videoclipul electoral al lui Georgescu este al lui: „E calul meu!”

Similitudini între clipurile de promovare ale lui Georgescu și Putin

Într-unul dintre clipurile electorale, postate pe TikTok, Călin Georgescu apare călărind un cal alb. Clipul este similar cu cel al lui Vladimir Putin, din campania sa electorală. Georgescu are un respect deosebit pentru președintele rus, pe care îl numește „un patriot care își iubește țara”.

Alte asemănări între cele două clipuri sunt, Georgescu apare practicând judo - Putin apare practicând judo; Georgescu apare înptând într-un lac - Putin, la fel, apare înotând în lac.

Herghelia Jabra Horses, locul de întâlnire a lui Potra cu mercenarii

Jabra Mohamed deține Herghelia Jabra Horses din localitatea Lupăria din Ciolpani, care a fost subiectul unor percheziții care au continuat luni.

Horațiu Potra și soldații săi sunt acuzați că au încercat să folosească arme de foc, arme albe, o dronă și bani, de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. Arsenalul trebuia folosit pentru a instiga la comiterea de infracțiuni în proteste neautorizate.

În urma acestei hotărâri, investigația care privește cazul Potra a fost extinsă de forțele de ordine. Acestea au efectuat 12 percheziții suplimentare în Mediaș, București și județul Ilfov.

Procurorii declară că arsenalul, banii și obiectele găsite în mașina lui Potra au fost folosite pentru a incita oamenii în situația în care ar apărea adunări publice neautorizate și apoi să-i recompenseze.