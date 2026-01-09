Gărzi în spitale, după model european. Câți medici vor accepta mai mult timp liber și plată românească

Ministrul Alexandru Rogobete a criticat medicii din spitalele publice care își desfășoară activitatea preponderent în mediul privat și invocă salariile din sistemul public pentru a refuza gărzi. La rândul lor, medicii se plâng că acuzațiile lui Rogobete nu sunt reale și că muncesc, în gărzi, câte 32 de ore.

În acest context, ministrul Sănătății a avut o întâlnire cu omologul său din Spania, Monica Garcia Gomez, unde reforma sistemului de gărzi a fost unul dintre punctele principale de discuție. „Am prezentat propunerile României și am analizat modul în care funcționează acest sistem în Spania. Varianta gărzilor de 12 ore și existența celor trei tipuri de gardă, la domiciliu, de monitorizare și de urgență, confirmă că direcția noastră este aliniată practicilor europene”, a declarat Rogobete.

Ministrul Sănătății a propus mai multe măsuri pentru a reduce criza de personal din spitale. Printre acestea se numără introducerea a trei tipuri de gărzi, plătite diferențiat în funcție de spital și de performanța medicilor, organizarea gărzilor de 12 ore acolo unde managementul consideră că poate fi asigurată permanența, precum și majorarea tarifului pe gardă.

Ministrul a declarat, de asemenea, că este luată în calcul introducerea unui tarif fix pe gardă, stabilit în funcție de gradul spitalului și de specialitate, cu un caracter progresiv: „În sensul în care dacă medicul face o gardă are un tarif, dacă face două gărzi într-o lună are cu totul al tarif, mai mare, dacă face trei gărzi de exemplu are un tarif și mai mare. Tocmai pentru a stimula și pentru a răsplăti munca unui om care alege să muncească”.

Rogobete a declarat că medicii din spitalele publice care încalcă programul de lucru, având în același timp colaborări cu unități medicale private, nu pot invoca nivelul salariilor din sistemul public atât timp cât își desfășoară activitatea preponderent în mediul privat.

„Nu poţi vii să spui că ai lombosciatică la spitalul public și nu poți să faci gărzi, dar poți să stai în picioare 12 ore în clinica ta privată”, a spus ministrul.

Toni Popescu, chirurg la Spitalul „Sfântul Pantelimon” din București și șef al diviziei de medici din Federația Sanitas, a declarat la Europa FM că medicii ajung să facă gărzi de aproximativ 30 de ore.

„Toată lumea se ferește să spună. Toată lumea spune 24 de ore, 18 de ore. Nu. Sunt 30 de ore. 30 de ore în care medicul nu pleacă din spital. Ceea ce este inuman. Medicul nu este un roboțel pe plantație. Pe orele de gardă nici măcar nu primește vechimea”, a explicat medicul.

Paul Ichim, medic la Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” din Galați, a declarat că medicii au, în practică, două contracte, unul pentru activitatea de bază și altul pentru gărzi, iar orele suplimentare sunt plătite la aproximativ 60% din tariful normal.

„Ca să înțeleagă lumea care nu cunoaște specificul activității medicale, secvența de muncă este următoarea. Vii la program dimineața, îl efectuezi, apoi rămâi în gardă și a doua zi, când ieși din gardă, rămâi la programul normal al zilei, adică lejer vreo 31–32 de ore de muncă, ca în vreme de război”, a explicat acesta.

Medicul a adăugat: „În contractul normal de muncă spune de o gardă obligatorie și atât, ceea ce înseamnă că restul sunt benevole, închei dacă vrei sau nu contractul de gărzi. Este și aici un paradox, activitatea medicală trebuie să aibă continuitate și are nevoie de observația medicilor, nu numai a turelor de asistente medicale. Până acum generațiile alea expirate și trimise la plimbare repede, nu comentau. Ceva s-a întâmplat, social s-au schimbat multe, așa că generațiile actuale, pe bună dreptate, au devenit reticente la efectuarea gărzilor”.