Scandalul gărzilor. Cum vrea Rogobete să împartă banii medicilor

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, despre gărzile din spitale, că actualul sistem nu este corect pentru anumiți medici. „Îmi doresc ca pentru spitalele de urgență să instituim gărzile de 12 ore”, a spus acesta, la un post TV.

Ministrul Sănătății a declarat că mecanismul de gardă pornește de la o „mare inechitate”, pe care a recunoscut-o public, precizând că plata se face ca procent din venitul calculat în anul 2017.

„Este o inechitate, dar n-aș vrea să rămânem ancorați doar în această poveste, veți vedea că există mult mai multe inechități și anume că nu se ține cont de rangul spitalului. Mie nu mi se pare corect să plătim în mod egal garda din Spitalul de Urgență din București, unde complexitatea pacienților este una ridicată, unde numărul de pacienți într-o gardă este unul foarte mare, cu garda dintr-un spital orășenesc, unde poate într-o săptămână nu se prezintă niciun pacient în gardă”, a afirmat acesta, la TVR Info.

Rogobete a explicat că medicii din mai multe spitale, în special din unitățile de urgență, sunt epuizați din cauza volumului mare de muncă în gărzi, motiv pentru care propune introducerea gărzilor de 12 ore.

„Vom începe cu spitalele de urgență și în cazul spitalelor de urgență pentru acele secții unde se pretează mecanismul de gardă de 12 ore, așa cum se practică și în alte țări din Uniunea Europeană, apoi realizarea a trei componente de gardă: garda la domiciliu, gardă de monitorizare și gardă de urgență, plătite diferențiat. Este o altă componentă din această reformă pe care o susțin”, a spus ministrul.

Ministrul a declarat că este luată în calcul și varianta unui tarif fix pe gardă, stabilit în funcție de gradul spitalului și de specialitate, cu un caracter progresiv. „În sensul în care dacă medicul face o gardă are un tarif, dacă face două gărzi într-o lună are cu totul al tarif, mai mare, dacă face trei gărzi de exemplu are un tarif și mai mare. Tocmai pentru a stimula și pentru a răsplăti munca unui om care alege să muncească”, a mai explicat acesta.

Tariful unei gărzi este, în medie, de aproximativ 1.200 de lei brut, la care se adaugă un stimulent, iar un medic care face gărzi poate primi în plus la salariu în jur de 3.550 de lei net pe lună.

Colegiul Medicilor solicită ca orele de gardă să fie incluse la calculul vechimii în muncă, însă ministrul a explicat motivele pentru care acest lucru nu este posibil: „Legea salarizării, legea pensiilor spune, dar nu doar în România, în toată Europa, că vechimea în muncă se calculează în zile, nu în ore, indiferent că cineva muncește patru ore, opt ore, 12 ore sau 20 de ore, în vechime se calculează o zi”.