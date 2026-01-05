Rogobete, despre neplata primei zile de concediu medical: Această practică nu este doar în România

Decizia de a scădea cu o zi plata acordată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru concediile medicale are la bază date statistice și urmărește reducerea abuzurilor privind concediile medicale de scurtă durată, a explicat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Potrivit acestuia, măsura, adoptată de Guvern la ultima ședință a anului trecut, este aplicată și în alte state și vizează creșterea responsabilității în folosirea concediilor medicale.

Ministrul Sănătății a declarat că, în urma măsurilor adoptate în 2025, statul a economisit în medie 120 de milioane de lei pe lună din concediile medicale de scurtă durată.

„În primul rând, această practică nu este doar în România şi nu s-a întâmplat aici pentru prima dată. Nu este o idee care nu are un fundament sau o cifră în spate. În multe ţări din Uniunea Europeană, prima, a doua şi chiar a treia zi de concediu medical nu sunt plătite de nimeni”, a spus ministrul Sănătăţii.

Oficialul a adăugat că verificările efectuate anul trecut au dus la deschiderea mai multor procese și la sancționarea mai multor medici.

În ceea ce privește neplata primei zile de concediu medical, ministrul a subliniat că normele de aplicare vor ține cont de situațiile speciale, precum pacienții oncologici sau cei care au nevoie de concedii medicale lunare pentru afecțiuni cronice.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat duminică seară că sistemul de rezidențiat are nevoie de o reformă, în condițiile în care numărul rezidenților este de aproape trei ori mai mare decât capacitatea actuală a sistemului medical din România.

„Cert este că e nevoie de o reformă importantă de structură, spun eu, pentru că noi producem, cu ghilimelele de rigoare, de trei ori mai mulţi rezidenţi decât putem include în sistem, pentru că cifrele de şcolarizare au scăpat de sub control în ultimii cinci ani de zile”, a declarat Alexandru Rogobete, duminică seară, la Antena 3.

Ministrul Sănătății a subliniat necesitatea corelării numărului de posturi din sistemul medical cu numărul de rezidenți formați, apreciind că acest echilibru este esențial pentru funcționarea eficientă a sistemului.

„Ideea este de a avea un sistem predictibil”,apreciază ministrul Sănătăţii.

Oficialul a menționat că în prezent nu există o statistică clară privind numărul medicilor care urmează să iasă la pensie în următorii ani.

„Aş vrea să ştiu şi eu câţi medici cardiologi vor ieşi la pensie în următorii patru ani. Nu există, dacă vă puteţi imagina, nu există această... Sau atunci când UMF-urile şi Ministerul Sănătăţii scot numărul de posturi şi de locuri la rezidenţiat, nu se ţine cont de acest indicator foarte important”, a adăugat el.

Ministrul Sănătății a anunțat că își propune, în parteneriat cu universitățile de medicină, realizarea unei hărți clare a posturilor care vor deveni disponibile în sistemul medical în următorii ani. Totodată, Alexandru Rogobete a precizat că, la nivelul Ministerului Sănătății, este analizată posibilitatea reintroducerii stagiaturii.

„Există o discuţie şi iată că m-aţi provocat, o să spun până la urmă, deşi discuţia nu a fost în detaliu purtată, inclusiv ideea de a reînfiinţa stagiatura şi categoria de medici generalişti, care nu fac rezidenţiatul, dar fac o stagiatură şi apoi o supraspecializare pe un domeniu nişat. Stă în picioare şi există pe masa discuţiei la Ministerul Sănătăţii. Probabil că anul acesta o vom pune în aplicare şi pe aceasta”, a mai spus Rogobete.