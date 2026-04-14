Al doilea proces în cazul morții lui Diego Maradona a început în Argentina, după anularea primului

Al doilea proces în cazul morții lui Diego Maradona a început, marți, în Argentina, relatează BBC. Șapte cadre medicale sunt judecate pentru „omucidere cu rea-intenție”, riscând până la 25 de ani de închisoare.

Circumstanțele morții lui Diego Maradona sunt din nou analizate de instanță, odată cu deschiderea unui nou proces marți, în Argentina. Decizia a venit după anularea procedurii anterioare din 2025, generată de implicarea neautorizată a unei judecătoare într-un proiect documentar despre caz.

Dosarul este judecat de un tribunal federal din San Isidro, în apropiere de Buenos Aires. Șapte profesioniști din domeniul sănătății (un medic, un psihiatru, un psiholog şi asistente medicale) sunt trimiși în judecată. Aceștia sunt acuzați de „omucidere cu rea-intenție”, infracțiune care presupune neglijență conștientă, cu potențial letal. Pedepsele prevăzute de lege sunt cuprinse între 8 și 25 de ani de închisoare.

Primul proces a fost suspendat în mai 2025, după peste 20 de audieri desfășurate pe durata a trei luni și audierea a 44 de martori. Motivul anulării a fost implicarea judecătoarei Julieta Makintach într-un miniserial documentar despre caz, realizat fără informarea tuturor părților. Magistratul a fost ulterior îndepărtat din complet.

Noul proces se desfășoară în fața unui alt complet de judecată.

Acuzarea susține că echipa medicală este vinovată de „o spitalizare la domiciliu fără precedent”, caracterizată printr-o „serie de improvizații, gestionare defectuoasă și neglijență”.

Conform datelor prezentate, locuința în care Maradona se recupera nu dispunea de echipamente medicale esențiale, precum oxigen, fluide intravenoase sau monitor cardiac. De asemenea, sunt invocate deficiențe în monitorizarea stării sale.

Diego Maradona a murit pe 25 noiembrie 2020, la vârsta de 60 de ani. Cauza oficială a fost o criză cardiorespiratorie asociată cu edem pulmonar. Decesul a survenit într-o reședință privată, unde se afla în recuperare după o intervenție chirurgicală pentru hematom subdural.

Potrivit medicilor legiști care au efectuat autopsia, fostul jucător ar fi fost în agonie timp de „cel puțin 12 ore”. De asemenea, rigiditatea cadaverică indica faptul că era decedat de aproximativ două ore în momentul în care a fost găsit.

Toți cei șapte inculpați neagă orice responsabilitate penală. Aceștia susțin că fiecare și-a îndeplinit sarcinile conform specializării.

În instanță, psihiatrul Agustina Cosachov a declarat: „Rolul şi responsabilitatea mea au fost în concordanţă cu profesia mea de psihiatru şi am acţionat întotdeauna cu convingerea absolută că ceea ce făceam era corect şi în interesul superior al pacientului”.

Reprezentantul acuzării, Patricio Ferrari, a spus că experiența procesului anterior a determinat ajustări în abordare.

„Eşecul primului proces, faptul că apărarea a descifrat metodele noastre, ne-a obligat să ne schimbăm strategia, dar întotdeauna cu convingerea fermă că vom preveni impunitatea celor responsabili”, a declarat acesta.

În cadrul audierilor anterioare au apărut și întrebări legate de modul în care au fost luate deciziile medicale. Fiicele lui Maradona și un fost partener au susținut că nu au fost informate corect de echipa medicală.

Avocatul acestora, Fernando Burlando, a declarat încă de la începutul procesului că ar putea fi vorba despre un „asasinat” și a menționat existența unui posibil „interes financiar” în jurul decesului.