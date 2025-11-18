Judecătoarea Julieta Makintach, destituită la șase luni de la anularea procesului Maradona

La şase luni de la anularea procesului privind moartea lui Diego Maradona, judecătoarea Julieta Makintach a fost destituită marţi şi i s-a interzis să mai exercite funcţia, decizia fiind luată în unanimitate de un juriu format din magistraţi, avocaţi şi legislatori din provincia Buenos Aires, potrivit AFP.

Julieta Makintach, magistrata de 48 de ani, a fost unul dintre cei trei judecători care au condus procesul împotriva a şapte profesionişti din domeniul sănătăţii, acuzaţi în legătură cu circumstanţele morţii lui Diego Maradona în 2020.

Makintach a fost recuzată după ce s-a descoperit că a participat la realizarea unei miniserii documentare despre proces, în care apărea ea însăşi în rol principal. Îndoiala a apărut iniţial după ce, în primele zile ale procesului din martie, au fost observate persoane care păreau să filmeze dezbaterile, deşi camerele de filmat erau strict interzise.

După o săptămână de suspendare în mai, procesul a fost anulat, iar un nou „proces Maradona” a fost programat pentru 17 martie 2026.

Veronica Ojeda, care a urmărit procesul împreună cu fiul ei şi al lui Diego Maradona, Dieguito, antrenor de fotbal, a izbucnit în lacrimi la aflarea deciziei.

„A minţit, a manipulat, a fost părtinitoare, a abuzat de puterea conferită de rolul său de judecătoare, folosind resursele statului pentru a promova un proiect în avantajul său şi în detrimentul Justiţiei”, a spus procurorul Analia Duarte, care a solicitat destituirea judecătoarei.

Una dintre fiicele lui Maradona, Giannina, a fost audiată săptămâna trecută şi a spus că a contactat-o pe judecătoare după ce a aflat de documentar, iar Julieta Makintach a susţinut că nimic din acesta nu putea compromite procesul.

„Am contactat-o când s-a aflat că există un documentar şi mi-a jurat pe copiii ei că nu e nimic în el. Am crezut-o din empatie”, a afirmat aceasta.

Ea a adăugat: „Odată ce am văzut documentarul şi tot ce se află în spatele lui (…) şi cum se refereau la tatăl meu, imaginile care erau arătate, am vrut să mor”.