Alexandru Rogobete anunță extinderea rețelei pentru tratamentul pacienților cu politraumatisme. Încă două spitale, incluse

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat includerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și a Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Andreoiu” Ploiești în rețeaua națională pentru tratamentul pacienților critici cu politraumatisme. Decizia vizează extinderea programului național de finanțare destinat unităților care gestionează cazuri severe.

Alexandru Rogobete a anunțat că cele două unități medicale au fost incluse în rețeaua dedicată tratării pacienților cu leziuni traumatice acute, parte a programului AP-TRAUMA.

„Continuăm să construim un sistem de sǎnǎtate care răspunde mai rapid, mai coordonat şi mai eficient acolo unde fiecare minut face diferenţa. Am aprobat extinderea reţelei naţionale pentru tratamentul pacienţilor critici cu leziuni traumatice acute (AP-TRAUMA), parte a programului naţional de finanţare prin acţiuni prioritare dedicate secţiilor care tratează pacienţi cu politraumatisme, cu încă două spitale: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov şi Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Andreoiu” Ploieşti”, a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Potrivit informațiilor transmise, odată cu includerea celor două spitale, numărul unităților medicale din această rețea crește la 24. Extinderea are ca obiectiv consolidarea capacității de intervenție în cazurile critice, în care timpul de reacție este esențial pentru supraviețuirea pacienților.

Ministrul Sănătății a subliniat că intervenția rapidă este decisivă în astfel de situații și că organizarea în rețea poate face diferența pentru pacienți.

„Iar diferenţa dintre un sistem fragmentat şi unul organizat în reţea înseamnă şanse reale pentru pacient”, a adaugat Rogobete.

Acesta a precizat că extinderea rețelei contribuie la creșterea accesului rapid la servicii specializate și la coordonarea intervențiilor între unități medicale.

Alexandru Rogobete a arătat că măsura urmărește îmbunătățirea standardelor de tratament și eficiența intervențiilor în cazurile critice.