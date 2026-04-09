Joe Biden, apariție rară în California. Este sub tratament pentru cancer în stadiu avansat

Fostul președinte american Joe Biden a fost văzut recent în Santa Monica, California, într-o apariție rară în public, în contextul în care se confruntă cu o formă agresivă de cancer de prostată în stadiul 4, potrivit Page Six.

Fostul cuplu prezidențial a luat cina la restaurantul Giorgio Baldi, frecventat de celebrități, împreună cu fostul ambasador al SUA în Elveția, activistul LGBTQ+, Scott Miller și partenerul acestuia, Tim Gill.

Potrivit martorilor citați, Joe Biden a fost „tăcut în cea mai mare parte a cinei”, în timp ce soția sa „a vorbit mai mult pe parcursul întâlnirii”. Cu toate acestea, fostul președinte ar fi intervenit la un moment dat pentru a cânta „La mulți ani” unor persoane aflate la o masă alăturată.

Aceasta este una dintre puținele apariții publice ale lui Biden din ultimele luni. Ultima sa prezență notabilă fusese la începutul lunii martie, când a susținut un elogiu în memoria activistului pentru drepturile civile Jesse Jackson, în Chicago.

Conform aceleiași surse, prezența sa în California nu a fost doar una personală. Joe și Jill Biden s-ar afla pe Coasta de Vest pentru a se întâlni cu susținători și donatori, în contextul intensificării activităților fundației lor și al planurilor pentru viitoarea Bibliotecă Prezidențială Biden.

Diagnosticul fostului președinte a fost făcut public în mai 2025, când s-a confirmat că acesta suferă de un cancer de prostată agresiv, care s-a extins la nivelul oaselor. Într-un interviu acordat agenției Associated Press, Jill Biden a oferit detalii despre evoluția bolii.

„Faptul că este la nivelul oaselor înseamnă că va avea cancer toată viața”, a declarat ea.

În același timp, a adăugat că medicii i-au transmis că Biden „își va trăi viața până la capătul ei natural”.

Fostul lider american a finalizat o rundă de radioterapie în octombrie, iar surse apropiate familiei afirmă că acesta răspunde bine la tratament.

Deși cina a avut loc într-un cadru relaxat, măsurile de securitate au fost vizibile. Potrivit relatărilor, strada din apropierea restaurantului era plină de polițiști, însă agenții Secret Service au rămas discreți în interior.

Familia Biden ar fi petrecut și sărbătorile de Paște în Santa Ynez, o zonă cunoscută din California, înainte de această apariție în Santa Monica.

Joe Biden, care a ocupat funcția de președinte al Statelor Unite între 2021 și 2025, s-a retras din viața politică activă după încheierea mandatului. În prezent, activitatea sa este concentrată pe inițiativele fundației familiei și pe proiecte legate de moștenirea sa politică.

Scott Miller, prezent la cină, a fost numit ambasador în Elveția și Liechtenstein în timpul administrației Biden, funcție pe care a ocupat-o până în 2025.

În paralel, Jill Biden a anunțat recent că lucrează la un volum de memorii, în care va aborda inclusiv această perioadă dificilă din viața familiei.