Adriana Bahmuțeanu, acuzată de grup infracțional organizat. Un medic și un psiholog, ceilalți doi vizați

Adriana Bahmuțeanu a povestit la un podcast o scenă șocantă în care Silviu Prigoană a făcut acuzații la adresa ei și a unor prieteni. Așa a ajuns într-un dosar de grup infracțional organizat.

Prezentatoarea a explicat faptul că fostul soț a acuzat-o de fapte extrem de grave. Culmea este că alături de ea figurau și nume marcante.

„Eu am făcut parte dintr-un grup infracțional organizat. Pentru că eram cu o doamnă psiholog și cu un doctor, un profesor renumit, cu rezultate foarte bune la copii. El ne-a făcut plângere pentru grup infracțional organizat de s-a dus bietul medic cu dosarele, cu tratate de medicină. Îl vedeam cum urcă la cercetări penale, la miliție, să le dea explicații unor polițiști semidocți despre copii și traume”, a povestit jurnalista.

Pe de altă parte, aceasta a spus și care ar fi motivele pentru care Prigoană ar fi ajuns la astfel de acțiuni. „Eu am fost singura persoană din viața lui care a reușit să îi pună opoziție punct. Din acest orgoliu nemăsurat și nejustificat a rămas în această furie.

Și ce-a făcut?! A folosit copii drept unealtă din păcate. Eu am ajuns să mă rog 10 ani de zile de instanțele și de stat să mi dea voie să mă duc cu copiii la terapeut. Să mă duc cu copiii la un doctor”, a mai spus ea.

Cei doi au avut o dragoste cu năbădăi. Mai ales că au fost căsătoriți și au divorțat de mai multe ori. Iar din aceste căsătorii au rezultat doi copii, băieți, la care acum Adriana nu prea are acces.

Mai ales că tatăl lor a decedat, iar frații mai mari par să fie direct interesați de soarta celor mici. Nu de alta, dar în joc este o avere colosală.