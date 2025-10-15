Adriana Bahmuțeanu, la capătul puterilor. A chemat poliția de multe ori

Ultimele săptămâni au fost extrem de dificile pentru Adriana Bahmuțeanu. Jurnalista, aflată în plină pregătire pentru mutarea în Statele Unite, se confruntă și cu probleme serioase la domiciliu. Bruneta nu mai are liniște acasă, iar scandalurile nocturne au devenit aproape obișnuite.

Practic, Adriana Bahmuțeanu a ajuns să aibă „abonament” la poliție, după ce nopțile ei și ale partenerului său, George Restivan, sunt perturbate constant. Fosta soție a lui Silviu Prigoană a povestit că vecinii și-au deschis un local chiar sub geamul ei și că pur și simplu nu poate să doarmă.

„Vine poliția foarte des. De cele mai multe ori, eu chem poliția. Vecinei mele nici nu îi mai răspund polițiștii de la Secția 17. (…) Nu sunt suficient de stresată în perioada aceasta, mai trebuie să pună unu mese pe stradă, să cheme un roacher să cânte. Nu ai pe unde să treci decât pe banda de biciclete. Sunt mese pe trotuar. Este o cafenea ilegală.

În ciuda numeroaselor sesizări făcute de vedetă și de alți vecini, autoritățile locale nu au reușit să oprească activitatea localului. Adriana a spus că intenționează acum să depună și o plângere oficială pentru a obține o rezolvare legală a situației.

Recent, fosta soție a lui Silviu Prigoană a explicat și de ce a ales să se mute în Statele Unite. În Statele Unite se câștigă extraordinar de bine și îmi place ce fac în domeniul ăsta să lucrez(…) Știu termenii, pentru că am avut foarte multe formări în limba engleză”, a declarat Adriana Bahmuțeanu.