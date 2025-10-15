Monden

Adriana Bahmuțeanu, la capătul puterilor. A chemat poliția de multe ori

Comentează știrea
Adriana Bahmuțeanu, la capătul puterilor. A chemat poliția de multe oriAdriana Bahmuțeanu/ Sursa foto Captură video
Din cuprinsul articolului

Ultimele săptămâni au fost extrem de dificile pentru Adriana Bahmuțeanu. Jurnalista, aflată în plină pregătire pentru mutarea în Statele Unite, se confruntă și cu probleme serioase la domiciliu. Bruneta nu mai are liniște acasă, iar scandalurile nocturne au devenit aproape obișnuite.

Adriana Bahmuțeanu a chemat poliția

Practic, Adriana Bahmuțeanu a ajuns să aibă „abonament” la poliție, după ce nopțile ei și ale partenerului său, George Restivan, sunt perturbate constant. Fosta soție a lui Silviu Prigoană a povestit că vecinii și-au deschis un local chiar sub geamul ei și că pur și simplu nu poate să doarmă.

„Vine poliția foarte des. De cele mai multe ori, eu chem poliția. Vecinei mele nici nu îi mai răspund polițiștii de la Secția 17. (…) Nu sunt suficient de stresată în perioada aceasta, mai trebuie să pună unu mese pe stradă, să cheme un roacher să cânte. Nu ai pe unde să treci decât pe banda de biciclete. Sunt mese pe trotuar. Este o cafenea ilegală.

Poliția Română

Sursa foto: dreamstime.com

Nu au niciun fel de avize. Au pus și un camion pe locul de parcare pentru poliție, salvare. (…) Pe mine mă deranjează faptul că muzica e foarte tare. În fiecare noapte sunt scandaluri, beții. E o nenorocire”, a povestit Adriana Bahmuțeanu în emisiunea lui Dan Capatos.

George Simion, pus în fața unei despărțiri nedorite. Tânăra se desparte de el
George Simion, pus în fața unei despărțiri nedorite. Tânăra se desparte de el
Producția industrială a României, în scădere abruptă. Criza economică nu mai e așa departe
Producția industrială a României, în scădere abruptă. Criza economică nu mai e așa departe

Vrea să facă plângere

În ciuda numeroaselor sesizări făcute de vedetă și de alți vecini, autoritățile locale nu au reușit să oprească activitatea localului. Adriana a spus că intenționează acum să depună și o plângere oficială pentru a obține o rezolvare legală a situației.

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan. Sursa foto: Facebook/ George Restivan

De ce se mută Adriana Bahmuțeanu în SUA

Recent, fosta soție a lui Silviu Prigoană a explicat și de ce a ales să se mute în Statele Unite. În Statele Unite se câștigă extraordinar de bine și îmi place ce fac în domeniul ăsta să lucrez(…) Știu termenii, pentru că am avut foarte multe formări în limba engleză”, a declarat Adriana Bahmuțeanu.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:24 - Adriana Bahmuțeanu, la capătul puterilor. A chemat poliția de multe ori
18:20 - Nadia Comăneci, vizită la Primăria Brașov. Marea campioană sprijină organizarea FOTE 2027
18:17 - Thomas Anders, vocea Modern Talking, concertează în România pe 10 martie 2026
18:08 - Zeci de rezerviști din București și Ilfov, prezenți la unitățile MApN pentru exerciții
17:56 - George Simion, pus în fața unei despărțiri nedorite. Tânăra se desparte de el
17:48 - Plein scoate dovezile. Lucia ar fi ținut copiii în mizerie, de supărare

HAI România!

Ordin de mobilizare. Hai LIVE cu Turcescu
Ordin de mobilizare. Hai LIVE cu Turcescu
Procuror handicapat, care nu ştie nici el exact ce handicap are
Procuror handicapat, care nu ştie nici el exact ce handicap are
Lebăda Neagră, Viktor Orbán și soarta Transilvaniei
Lebăda Neagră, Viktor Orbán și soarta Transilvaniei

Proiecte speciale