Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit pentru a șasea oară. Vedeta s-a îmbrăcat în negru

Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit pentru a șasea oară. Vedeta s-a îmbrăcat în negru
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit civil cu George Restivan. Pentru marele eveniment vedeta a ales să poarte o ținută neagră. „Am avut emoții, deși m-am ținut bățoasă. Parcă este un vis, dar un vis frumos. Am avut și emoții, dar am o împlinire, o liniște, pentru că ne doream să facem lucrul acesta și am tot amânat-o. Dar acum gata, mi-am luat inima în dinți, am zis fie ce-o fi, haide să pornim împreună pe drumul vieții, este iubirea noastră de maturitate”, a declarat aceasta imediat după marele eveniment.

Adriana Bahmuțeanu nu va avea petrecere

Vedeta, vizibil emoționată, și-a arătat optimismul pentru viitorul său. Aceasta a decis de comun acord cu cel care acum îi este soț să nu facă petrecere, având în vedere că mama vedetei a murit de curând.

„O să fie bine, o să vedeți. Nu avem petrecere de nuntă, vreau să fac precizarea asta, pentru că suntem în doliu, dar am ținut să facem actele, așa cum și-a dorit și mama mea”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu, potrivit România TV.

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan. Sursa foto: Facebook/ George Restivan

De ce a ales să se îmbrace în negru

Vedeta a explicat că momentul are o semnificație personală și că nu își dorește fast sau atenție publică, ci doar oficializarea relației după o perioadă lungă de așteptare și complicații birocratice. „Am avut deja emoții cu actele, am depus o dată documentele la primărie, dar nu erau gata. Acum, în sfârșit, putem să ne bucurăm liniștiți de acest pas”, a declarat ea.

Bahmuțeanu a ținut să precizeze că evenimentul va fi unul simplu, fără petrecere sau lux. „Nu facem nuntă, nu mergem la restaurant, nu e genul nostru. Va fi doar o cununie civilă, la primărie, fără tam-tam și fără excese. Nunta adevărată, cu prietenii și o atmosferă relaxată, o vom organiza anul viitor”, a adăugat vedeta, subliniind că își dorește o celebrare mai intimă și autentică.

Pentru ceremonia de la starea civilă, Adriana a ales o ținută sobră, în semn de respect pentru mama sa, care s-a stins din viață recent. „Voi merge îmbrăcată în negru, pentru că sunt în doliu. Este modul meu de a-i aduce un omagiu și de a arăta că, deși viața merge înainte, iubirea pentru părinți rămâne mereu vie”, a explicat Bahmuțeanu.

Adriana Bahmuțeanu a decis să ia numele soțului

Adriana Bahmuțeanu a devenit, oficial, Adriana Restivan după cununia civilă care a avut loc pe 2 octombrie. Decizia a fost luată împreună cu viitorul soț, George Restivan, care a declarat recent că numele Bahmuțeanu „va rămâne în istorie”, însă soția sa își dorește să înceapă o nouă etapă de viață sub numele lui. „Am hotărât împreună ca, odată cu semnarea certificatului de căsătorie, Adriana să preia numele meu. Este un gest de unitate, un nou început pentru amândoi”, a spus acesta.

Relația dintre cei doi s-a consolidat rapid, iar logodna din 2023 a fost urmată de planuri serioase de căsătorie. Bahmuțeanu, care a mai fost căsătorită de cinci ori cu Silviu Prigoană, spune că de această dată se simte împlinită și împăcată.

„E o nouă etapă în viața mea, una pe care o încep cu liniște și recunoștință. Nu mai caut spectaculosul, ci stabilitatea și echilibrul”, a mărturisit vedeta.

 

