Adriana Bahmuțeanu se căsătorește cu George Restivan, la scurt timp după pierderea mamei sale
- Andreea Răzmeriță
- 9 septembrie 2025, 21:31
George Restivan a declarat la „Un Show Păcătos” că se va căsători cu Adriana Bahmuțeanu. După moartea lui Silviu Prigoană, fostul soț al Adrianei Bahmuțeanu, relația lor a trecut printr-o perioadă dificilă, care a dus la o despărțire temporară. Cununia a fost deja programată, iar George Restivan a subliniat că planurile vor fi respectate, chiar dacă partenera sa trece o perioadă grea, marcată de pierderea mamei sale.
Adriana Bahmuțeanu trece printr-o perioadă dificilă după ce și-a pierdut mama
Pe 8 septembrie 2025, Petruța Toma, mama Adrianei Bahmuțeanu, a încetat din viață. La sfârșitul lunii iulie, aceasta a suferit un accident vascular cerebral, iar starea ei a fost critică încă din primele momente. Medicii au decis atunci transferul de urgență la Spitalul Fundeni din București, unde a fost internată la secția de neurologie.
George Restivan, partenerul Adrianei Bahmuțeanu, a făcut o declarație surprinzătoare după decesul Petruței Toma. Bărbatul, aflat în continuare în America, afirmă că se va întoarce curând în România pentru a se căsători cu fosta prezentatoare TV.
Cei doi se vor căsători în octombrie
Potrivit declarațiilor lui George Restivan, cununia civilă cu Adriana Bahmuțeanu este programată pentru 2 octombrie 2025, urmând ca ulterior să aibă loc și ceremonia religioasă. Deși jurnalista traversează o perioadă dificilă, marcată de pierderea mamei sale, cei doi au decis să nu amâne evenimentul.
„Am vorbit și înainte de toate astea, vreau să țin o secundă de reculegere pentru mama Petruța. Știu că ești alături de noi, știu că te bucuri și pentru mine și Adriana.” a declarat acesta.
George Restivan a declarat că resimte durerea pierderii Petruței Toma și a anunțat că la nunta lor va fi păstrat un loc liber în memoria mamei Adrianei, care ar fi trebuit să fie prezentă.
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan, pregătiți pentru cununie
George Restivan a declarat la „Un Show Păcătos” că cununia civilă cu Adriana Bahmuțeanu va avea loc pe 2 octombrie, conform planurilor, iar biletele sunt deja achiziționate. „Vom face și nunta… Soacra a murit de supărare, nu a apucat să-și vadă nepoții… Mă doare foarte mult pentru Adriana”, a mărturisit el.
Cuplul se mai căsătorise religios într-o mănăstire din Ucraina, în 2023. După moartea lui Silviu Prigoană, fostul soț al jurnalistei, cei doi s-au despărțit, însă acum sunt pregătiți să își reafirme iubirea și să își jure dragoste veșnică în fața lui Dumnezeu.
