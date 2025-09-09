Monden Adriana Bahmuțeanu se căsătorește cu George Restivan, la scurt timp după pierderea mamei sale







George Restivan a declarat la „Un Show Păcătos” că se va căsători cu Adriana Bahmuțeanu. După moartea lui Silviu Prigoană, fostul soț al Adrianei Bahmuțeanu, relația lor a trecut printr-o perioadă dificilă, care a dus la o despărțire temporară. Cununia a fost deja programată, iar George Restivan a subliniat că planurile vor fi respectate, chiar dacă partenera sa trece o perioadă grea, marcată de pierderea mamei sale.

Pe 8 septembrie 2025, Petruța Toma, mama Adrianei Bahmuțeanu, a încetat din viață. La sfârșitul lunii iulie, aceasta a suferit un accident vascular cerebral, iar starea ei a fost critică încă din primele momente. Medicii au decis atunci transferul de urgență la Spitalul Fundeni din București, unde a fost internată la secția de neurologie.

George Restivan, partenerul Adrianei Bahmuțeanu, a făcut o declarație surprinzătoare după decesul Petruței Toma. Bărbatul, aflat în continuare în America, afirmă că se va întoarce curând în România pentru a se căsători cu fosta prezentatoare TV.

Potrivit declarațiilor lui George Restivan, cununia civilă cu Adriana Bahmuțeanu este programată pentru 2 octombrie 2025, urmând ca ulterior să aibă loc și ceremonia religioasă. Deși jurnalista traversează o perioadă dificilă, marcată de pierderea mamei sale, cei doi au decis să nu amâne evenimentul.

„Am vorbit și înainte de toate astea, vreau să țin o secundă de reculegere pentru mama Petruța. Știu că ești alături de noi, știu că te bucuri și pentru mine și Adriana.” a declarat acesta.

George Restivan a declarat că resimte durerea pierderii Petruței Toma și a anunțat că la nunta lor va fi păstrat un loc liber în memoria mamei Adrianei, care ar fi trebuit să fie prezentă.

George Restivan a declarat la „Un Show Păcătos” că cununia civilă cu Adriana Bahmuțeanu va avea loc pe 2 octombrie, conform planurilor, iar biletele sunt deja achiziționate. „Vom face și nunta… Soacra a murit de supărare, nu a apucat să-și vadă nepoții… Mă doare foarte mult pentru Adriana”, a mărturisit el.

Cuplul se mai căsătorise religios într-o mănăstire din Ucraina, în 2023. După moartea lui Silviu Prigoană, fostul soț al jurnalistei, cei doi s-au despărțit, însă acum sunt pregătiți să își reafirme iubirea și să își jure dragoste veșnică în fața lui Dumnezeu.